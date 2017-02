BREVES: País - 2.ª edição

Redação, 04 jan (Lusa) – Notícias breves do País (2.ª edição):

LAGOS: Estacionamento e circulação irregular em zonas portuárias punidos

A Polícia Marítima de Lagos levantou quatros autos de contraordenação por estacionamento e circulação em áreas portuárias onde a proibição estava devidamente sinalizada ou a circulação era exclusiva a equipamentos dos portos, anunciou hoje a Autoridade Marítima Nacional.

A ação decorreu no âmbito de “um conjunto de operações de fiscalização nas áreas portuárias” que incidem “na paragem ou estacionamento de viaturas nas vias fixas de circulação do equipamento portuário ou em locais proibidos e devidamente sinalizados”.

“Como resultado, foram levantados quatro autos de contraordenação, por estacionamento e circulação em local proibido”, contabilizou a Autoridade Marítima, observando que legalmente “compete à Polícia Marítima a fiscalização dos espaços atribuídos às Autoridades Portuárias”.

A Autoridade Marítima Nacional advertiu que as infrações de “paragem ou estacionamento de viaturas nas vias fixas de circulação do equipamento portuário e ferroviário, ou em locais proibidos e devidamente sinalizados nas áreas portuárias, é punido […] com coimas de 25 a 3.700 euros ou de 500 a 44.000 euros, consoante o infrator seja, respetivamente, pessoa singular ou coletiva”.

ALGARVE: Mestrado Integrado de Medicina da UAlg recebe candidaturas

A Universidade do Algarve (UAlg) anunciou hoje que estão abertas candidaturas, até 06 de fevereiro, para a 9.ª edição do Mestrado Integrado em Medicina (MIM), que se destina a alunos licenciados.

O método do mestrado - Problem Based Learning (PBL) - “utiliza um caso real e desconstrói-o até à sua essência”, fazendo “os alunos estudar as ciências básicas e clínicas, mas de forma integrada, no contexto do caso clínico e muito mais próximo da realidade que os futuros médicos vão encontrar nos hospitais e centros de saúde”, explicou a UAlg num comunicado.

“O contacto com os pacientes inicia-se logo na segunda semana de aulas e é uma constante até ao último dia do curso. Nos dois primeiros anos, os alunos estão um dia por semana em vários centros de saúde do Algarve, desenvolvendo um contacto fundamental com o que deve ser o centro da formação médica: os Cuidados de Saúde Primários”, precisou a universidade.

LOULÉ: Câmara distribui bolo-rei gigante no Dia de Reis

O Dia de Reis vai ser assinalado, na sexta-feira, pela Câmara de Loulé, com a distribuição de um bolo-rei gigante à população, a partir das 17:00, na Avenida José da Costa Mealha, anunciou hoje o município.

O bolo-rei gigante, que vai ser elaborado por uma pastelaria local, terá 100 metros de comprimentos e na sua confeção serão utilizados 96 quilogramas de frutas cristalizadas, 72 de farinha, 24 de frutos secos, 20 de água, 15 de açúcar, 10 de margarina, um de sal e um de aromas licorosos, assim como 20 dúzias de ovos, quantificou a câmara algarvia num comunicado.

A autarquia anunciou que vai também contar com uma atuação musical do grupo gospel Vox Cordis para animar a iniciativa.

TORRES VEDRAS: Mais de um milhar subscreve petição a defender um hospital

Uma petição pública ‘online’, subscrita por mais de um milhar de cidadãos, defende que Torres Vedras precisa de um hospital.

A petição (http://peticaopublica.com/mobile/pview.aspx?pi=PT84082 ) refere que, tendo Torres Vedras 80 mil habitantes, o número não tem sido em conta na reestruturação dos serviços hospitalares encetada desde 2012 com a fusão dos hospitais de Torres Vedras, Caldas da Rainha e Peniche num único centro hospitalar.

A petição recorda que Torres Vedras perdeu a maternidade e agora surge a ameaça de perder a urgência pediátrica à noite.

Os peticionários lembram que, a concretizar-se a medida, os hospitais mais próximos com atendimento pediátrico são Loures ou Caldas da Rainha, que ficam ambos a 40 minutos de distância, tempo que para um bebé pode ser demasiado tarde, defendem os seus subscritores.

BOMBARRAL: Município e Ministério da Justiça com parceria para reabrir tribunal

O município do Bombarral e a Direção-Geral da Administração da Justiça assinaram no final do ano de 2016 o protocolo de colaboração que permitiu reabrir hoje o Tribunal do Bombarral, informou hoje a autarquia em nota de imprensa.

O presidente da câmara salientou que o protocolo permite ao Bombarral voltar a ter tribunal, contribuindo assim para a reaproximar a justiça dos cidadãos.

Além da construção de uma cela, o edifício foi alvo de obras de requalificação e adaptação da sala de audiências e de videoconferência, que foram suportadas pela câmara, uma vez que as instalações são municipais.

A câmara assegura ainda despesas relativas à manutenção do espaço e com uma funcionária administrativa.

PONTA DELGADA: Detido jovem de 19 anos por vários crimes

A PSP anunciou hoje a detenção de um jovem de 19 anos, nos Açores, suspeito de um crime de roubo e de mais três crimes de furto.

Em comunicado, a PSP informa que a investigação permitiu identificar o jovem suspeito de “várias atividades criminosas ao longo dos últimos três meses, em particular, nas áreas da cidade da Lagoa e de Ponta Delgada”, na ilha de São Miguel.

O arguido aguarda julgamento em prisão preventiva.

PENICHE: Polícia Marítima apreende material de pesca ilegal

A Polícia Marítima (PM) anunciou hoje a apreensão, em Peniche, de uma tela de rede mosquiteira ilegal direcionada para a captura de juvenis de enguias, vulgarmente conhecidas por meixão.

Em comunicado, a PM explica que encontrou, na terça-feira, uma tela de rede ilegal, com 25 metros de comprimento, no rio de São Domingos, em Peniche.

No local foi ainda detetada a presença de várias pessoas, que se colocaram em fuga ao aperceberem-se da aproximação dos agentes da PM.

Numa outra ação de fiscalização, na zona da praia de Vale da Azenha, também em Peniche, a PM identificou dois suspeitos que se dedicavam à atividade de pesca ilegal através do “método de papagaio”, na qual é utilizado um papagaio de papel para levar a rede para o mar.

JGS/JYAM/SR/FYC/MHC // ROC

Lusa/fim

Fonte: Oeste Global/ Lusa - © Direitos Reservados (conteúdo exclusivo protegido por contrato)