Bispo de Angra diz que Natal convida a reconhecer direito à dignidade

Angra do Heroísmo, Açores, 13 dez (Lusa) - O bispo de Angra, João Lavrador, apelou aos católicos açorianos para que espalhem a mensagem de esperança do Natal, destacando que a quadra convida à aceitação da igualdade e do direito à dignidade.

"Exige-se o compromisso de todos, a começar por aqueles que reconhecem o chamamento de Jesus de Nazaré a empenharem-se na missão de proclamar com a palavra e com os gestos que com o nascimento de Jesus a Humanidade viu uma grande luz e os pobres saboreiam uma Boa Nova", salienta, na mensagem de Natal, publicada na página na Internet Igreja Açores.

Para o bispo de Angra, a celebração do Natal é "um convite a estabelecer relações novas a nível social, cultural, político e religioso, de modo a reconhecer em cada homem um irmão com igual dignidade e com o direito a usufruir das condições para uma vida digna".

Na mensagem de Natal, João Lavrador dirige-se aos açorianos que vivem no arquipélago e na diáspora, destacando "os numerosos desempregados, os doentes e idosos, tantas vezes na solidão, as famílias, tantas delas feridas, os pobres, os excluídos seja cultural, social ou religiosamente, e as crianças sem pão e sem afeto”.

O prelado refere-se, também, aos jovens, admitindo que muitos não têm perspetivas de futuro e outros "vivem afastados de Deus".

João Lavrador afirma que "o mundo atual continua a necessitar de ser iluminado pelo Filho de Deus", considerando que a humanidade indiferente a Deus se sente "incapaz de abrir um futuro de esperança e de plena realização para a pessoa humana".

"Sinto o dever de convidar todos os que procuram a verdade através da razão e da reta consciência a que se deixem interpelar pelo Menino que nos é oferecido no Natal, porque Ele é o Filho de Deus e manifesta-se ao homem para o iluminar no seu mistério", frisa.

CYB // JLG

Lusa/fim

Fonte: Oeste Global/ Lusa - © Direitos Reservados (conteúdo exclusivo protegido por contrato)