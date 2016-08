01-09-2016 Desporto, Lusa Lusa / Notícias

US Open: Sousa e Elias eliminadoos na primeira ronda de pares

Nova Iorque, 01 set (Lusa) - Os tenistas portugueses João Sousa e Gastão Elias foram eliminados na quarta-feira na primeira ronda de pares do US Open, ao perderem com a dupla formada pelo britânico Jamie Murray e o brasileiro Bruno Soares.