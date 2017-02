Grupo de bombos reúne pais e filhos em Torres Vedras

Torres Vedras, Lisboa, 04 jan (Lusa) - Um grupo de bombos de Torres Vedras reúne uma centena de músicos, entre pais e filhos, em torno das raízes da música tradicional, juntando-se agora a outras formações para uma série de concertos.

"Estamos a construir uma tradição de bombos na região", afirmou hoje o coordenador do grupo Rufinhos, Joaquim Pinto Gonçalves, à agência Lusa.

O projeto "começou na freguesia da Ventosa e tem vindo a crescer, juntando agora participantes das freguesias de Campelos, Silveira, São Pedro da Cadeira e da cidade de Torres Vedras" (distrito de Lisboa).

Surgiu há um ano para juntar pais e filhos através da música.

"As crianças de hoje passam horas e horas ao computador, não têm atividade física a não ser na escola. Por outro lado, os pais têm hoje muito pouco tempo para os filhos. Noutras atividades, como o futebol, os pais levam os filhos e ficam à espera e aqui não. Neste caso, temos uma atividade em que podem participar em conjunto, ensaiarem em casa em conjunto e conviverem", explicou o professor de música.

Os bombos, mas também as caixas e os timbalões do grupo, vão juntar-se a três formações - uma coral, outra de cavaquinhos e outra de gaitas e percussão - numa série de concertos de Natal denominados "desconcertantes", que vão juntar em palco 130 músicos a partir de sábado.

"Pegámos no repertório tradicional de Natal e desconstruímo-lo", explicou Joaquim Pinto Gonçalves.

As músicas tradicionais da época terão, por isso, uma roupagem diferente, com registos de rap, poesia de jograis, ‘cha cha cha’ ou a produção do som de vassouras construídas em giestas a baterem umas nas outras.

Os concertos começam na freguesia de São Pedro da Cadeira e vão percorrer o concelho, numa série de cinco atuações.

No final deste mês, estão previstos outros dois concertos em Seia.

