07-01-2017 Desporto, Lusa, Caldas da Rainha Lusa / Notícias

Bruno de Carvalho diz que clube não vai "aturar mais" erros de arbitragem

Caldas da Rainha, Leiria, 07 jan (Lusa) - O presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, disse hoje que o clube não vai voltar a fazer intervenções ponderadas sobre os erros da arbitragem no futebol português, embora reconheça que as exibições têm ficado aquém do esperado.