Alenquer perde árvore de Natal depois de furtos e vandalismos

Alenquer, Lisboa, 14 dez (Lusa) - Alenquer, conhecida como ‘vila presépio', deixou de ter árvore de Natal após furtos e atos de vandalismo, que danificaram a estrutura, informou hoje o vice-presidente da Câmara.

"Destruíram contentores, roubaram os conjuntos ‘led’ da árvore de Natal e o ‘pc’ que geria todo o sistema e cortaram os respetivos cabos" afirmou Rui Costa à agência Lusa.

Ao fim de 10 dias de funcionamento da árvore de Natal e do programa ‘Alenquer, Presépio de Portugal', com atrações sobretudo para as crianças, o município contabiliza três furtos e quatro atos de vandalismos, que causaram "danos irreparáveis" na árvore de Natal.

A câmara vai apresentar queixa na GNR.

Segundo o autarca, a Câmara está a contratar vigilância digital e a tentar resolver os danos para repor a árvore de Natal, que teve um custo de quase 10 mil euros.

Com um orçamento de 25 mil euros, o programa ‘Alenquer, Presépio de Portugal' contempla uma exposição de presépios, de várias dezenas de artesãos e construídos com diferentes materiais, uma concentração de três mil Reis Magos, com a participação de crianças das escolas concelho.

Por ser a sua imagem de marca, até 06 de janeiro, pode ser visitado o presépio tradicional na encosta da vila, composto por 20 figuras que atingem os 20 metros de altura.

As crianças vão poder usufruir de diversas atividades em vários espaços da vila, desde teatros, pista de gelo natural, zona de insufláveis e animações e Fábrica do Presépio, onde decorrem ateliês, interligadas por um comboio turístico.

O programa contempla ainda um mercado, visitas guiadas ao presépio, concertos e presépios ao vivo.

FYC // SSS

Lusa/Fim

Fonte: Oeste Global/ Lusa - © Direitos Reservados (conteúdo exclusivo protegido por contrato)