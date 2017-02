BREVES: País - 2.ª edição

Redação, 06 jan (Lusa) – Notícias breves do País (2.ª edição):

MADEIRA: PSP regista 47 acidentes nas estradas da região

A Polícia de Segurança Pública (PSP) registou esta semana um total de 47 acidentes de viação nas estradas da Madeira, dos quais resultaram dois feridos graves e 18 ligeiros, informou hoje o comando regional.

Segundo a mesma nota, o Funchal foi o concelho onde ocorreram mais acidentes (31), seguindo-se o de Santa Cruz (cinco).

Quanto ao tipo de acidentes ocorridos entre os dias 30 de dezembro e 05 de janeiro, 30 foram classificados como colisões, 10 como despiste, tendo ainda sido sinalizados seis atropelamentos.

TORRES NOVAS: PSP recupera material furtado em várias residências

A PSP recuperou, em buscas realizadas a três casas em Torres Novas, objetos que tinham sido dados como furtados de várias residências da cidade e outros cuja origem está ainda a ser apurada.

Em comunicado, o Comando Distrital de Santarém da PSP afirma que foram recuperadas quatro munições de calibre de guerra (nove milímetros), cadernetas e cheques bancários, um bloco de receitas médicas (numerado), um televisor LCD, um teclado musical, um leitor DVD, impressoras, um pé de cabra, várias medalhas desportivas, diversa documentação pessoal e várias chaves de residências.

A Polícia de Segurança Pública de Torres Novas continua a tentar apurar quem são os proprietários dos bens que não estão identificados.

Fonte da PSP disse à Lusa que os proprietários das residências alvo de buscas poderão vir a ser constituídos arguidos se não conseguirem provar a origem dos objetos apreendidos.

ENTRONCAMENTO: Identificadas quatro pessoas por furto a residência

A PSP identificou quatro pessoas, duas mulheres, de 42 e 55 anos, e dois homens, de 37 e 81 anos, que foram constituídas arguidas no âmbito de uma investigação sobre furto a uma residência.

Em comunicado, a PSP afirma que, em buscas domiciliárias a casa dos suspeitos, foi recuperada a “grande maioria dos bens furtados, bem como artigos de outros furtos”, estando ainda a ser apurado se existem mais objetos e a decorrer outras diligências no âmbito da investigação.

COIMBRA: Nova Unidade de Saúde Familiar

A Unidade de Saúde Familiar (USF) Norton de Matos, em Coimbra, iniciou a sua atividade e garante resposta assistencial a cerca de 12.500 utentes, anunciou hoje a Administração Regional de Saúde do Centro (ARSC).

Integrada no Agrupamento de Centros de Saúde do Baixo Mondego, a nova USF funciona no Centro de Saúde Norton de Matos e tem um polo assistencial na Unidade de Saúde de Ceira, onde garante cobertura assistencial a mais 4.129 utentes.

A USF Norton de Matos é constituída por oito médicos, sete enfermeiros e seis assistentes técnicos, num total de 21 profissionais, e presta os seguintes cuidados de saúde: consultas programadas, atendimento de situações de doença aguda em todo o horário de funcionamento, cuidados de enfermagem e cuidados domiciliários.

LISBOA: EMEL inaugura parque de estacionamento no Campo Grande

A Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa (EMEL) inaugurou hoje um novo parque de estacionamento localizado na Quinta das Confeiteiras, Campo Grande, com capacidade para 248 veículos, anunciou a administração.

Localizado junto à Avenida do Brasil, na freguesia de Alvalade, o parque de estacionamento entrou em obra a 21 de setembro e os trabalhos ficaram concluídos em 75 dias, continua a nota da EMEL.

Este parque "destina-se a proporcionar mais uma alternativa de estacionamento organizado para residentes, empresas, universidades e utentes dos múltiplos serviços existentes nas proximidades", conclui a nota.

MADEIRA: PCP apresenta medidas para apoio aos produtores de citrinos

Os deputados do PCP/Madeira anunciaram hoje ter apresentado duas medidas que visam apoiar os produtores de citrinos da região que foram notificados sobre a interdição da produção e exportação destes frutos.

Numa informação divulgada no arquipélago, os parlamentares comunistas madeirenses adiantam que uma das medidas foi formalizada como pergunta endereçada ao Parlamento Europeu e outra consiste num pedido de audição parlamentar ao secretário regional da Agricultura e Pescas da Madeira, Humberto Vasconcelos.

“As entidades governamentais não se podem limitar, nesta matéria, a notificar os produtores, penalizando-os e sancionando-os por estas situações; têm, sobretudo e antes de tudo o mais, a responsabilidade e dever se os apoiar e defender”, defende o PCP.

MOITA: Carlos Guilherme e Filipa Lopes protagonizam concerto de Ano Novo

O tenor Carlos Guilherme e a soprano Filipa Lopes protagonizam o concerto de Ano Novo no Fórum Cultural José Manuel Figueiredo, na Baixa da Banheira, na Moita, no domingo, às 16:00, anunciou a câmara.

Os dois cantores líricos são acompanhados pelo pianista Pedro Vieira de Almeida, ex-bolseiro da Fundação Gulbenkian, e que atualmente frequenta o mestrado de Música de Câmara na Universidade Nova de Lisboa.

Do programa constam, entre outras peças, “Belle Nuit” dos “Contos de Hoffmann”, de Offenbach, a ária “Parigi o cara”, da ópera “La Traviata”, de Verdi, a canção “Maria”, do musical “West Side Story”, de Bernstein, “Summertime”, da ópera “Porgy and Bess”, de Gerschwin, e a ária “La donna è mobile”, da ópera “Rigoletto”, de Verdi.

LISBOA: Café Martinho da Arcada assinala no sábado 235 anos

O café Martinho da Arcada, em Lisboa, assinala no sábado 235 anos com a apresentação de um conjunto de tertúlias quinzenais, que se iniciam a 20 de janeiro com a atriz Eunice Muñoz, disse hoje à Lusa fonte da organização.

De acordo com o escritor Luís Machado, as tertúlias, designadas “Rostos da Portugalidade”, pretendem homenagear grandes figuras da vida pública portuguesa que se destacaram em várias áreas.

Depois de Eunice Muñoz, a 20 de janeiro, será convidado Freitas do Amaral a 03 de fevereiro, Cruzeiro Seixas (17 de fevereiro), Manuel Alegre (03 de Março), Elisabete Matos (17 de março) e Marcelo Rebelo de Sousa (04 de abril).

O café foi inaugurado oficialmente a 07 de janeiro de 1782 e é o mais antigo de Lisboa, tendo um percurso ligado à literatura, tendo sido frequentado por políticos, escritores e intelectuais, entre os quais Fernando Pessoa.

OESTE: Infraestruturas de Portugal investe 636 mil euros na linha ferroviária

A Infraestruturas de Portugal anunciou hoje que concluiu os trabalhos de pintura em 19 pontes metálicas na linha ferroviária do Oeste, num investimento de cerca de 636 mil euros.

A intervenção de beneficiação contemplou diversas estruturas existentes ao longo da Linha do Oeste, nos concelhos de Torres Vedras, Bombarral, Óbidos, Nazaré, Leiria e Figueira da Foz.

A empreitada teve como propósito assegurar os bons índices de fiabilidade, comportamento e segurança das pontes ferroviárias, atenuando os efeitos negativos da exposição à humidade, à salinidade ou à poluição.

