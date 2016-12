Misericórdia de Lisboa admite pagar 1,5 milhões de euros para restaurar Senhor da Pedra

Óbidos, Leiria, 27 nov (lusa) – A Misericórdia de Lisboa formalizou hoje um apoio de 260 mil euros para o restauro do Santuário do Senhor da Pedra, em Óbidos, onde Pedro Santana Lopes, admitiu comparticipar toda a obra, orçada em 1,5 milhões de euros.

“A recuperação tem de ir até final, com o empenho de todos [Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML), autarquia e paróquia]", disse o provedor da Misericórdia, Pedro Santana Lopes, em Óbidos, onde hoje outorgou um acordo tripartido para a recuperação do Santuário do Senhor Jesus da Pedra.

No acordo, a SCML assume os custos da primeira fase da recuperação do Santuário do Senhor Jesus da Pedra, em Óbidos, orçada em 260 mil euros.

Questionado pela Lusa, à margem da cerimónia realizada hoje no santuário, o provedor afirmou que a instituição “vai procurar delimitar em que consistem as fases seguintes” do restauro, e manifestou “vontade de a SCML se associar já à próxima fase”.

De acordo com o mesmo responsável, depois de especificado em que consistirá cada uma das fases, a instituição “poderá decidir os termos da sua participação nas fases subsequentes” da recuperação, que ascenderá a 1,5 milhões de euros.

A comparticipação dos custos será feita ao abrigo do Fundo Rainha D. Leonor, criado em 2014, para apoiar obras das misericórdias em todo o país.

O fundo, disse Santana Lopes, apoiou este ano “16 obras”, num investimento financeiro que ronda os “4,1 milhões de euros”, e que o provedor estima que ultrapasse, em 2015, “o cinco milhões de euros”.

No caso do Santuário do Senhor Jesus da Pedra, um exemplar único do barroco português que se encontra em mau estado de conservação, o restauro acontecerá em três fases, a primeira da quais “está apta a ser adjudicada pelo patriarcado e a iniciar a obra”, afirmou o presidente da câmara de Óbidos, Humberto Marques.

Na primeira fase, serão feitos arranjos na cobertura, em vigas e janelas, que têm provocado infiltrações, danificando o edifício e as obras de arte e madeiras no seu interior.

Na segunda fase, será feita a pintura exterior do templo inaugurado em 1747 e que tem no seu interior três capelas: a capela-mor dedicada ao Calvário, com uma tela de André Gonçalves, e as capelas laterais dedicadas a Nossa Senhora da Conceição e à Morte de São José, com telas de José da Costa Negreiros.

Na última fase será feita a recuperação de telas e de outros elementos patrimoniais da igreja, entre os quais se encontram valiosos elementos, como uma imagem de pedra de Cristo Crucificado que esteve, até à inauguração do Santuário, numa pequena ermida, onde era objeto de grande devoção, nomeadamente pelo rei D. João V.

O facto de o santuário do século XVIII não estar classificado como monumento nacional, impediu o recurso a candidaturas a fundos europeus para a sua recuperação, mas a Orquestra Metropolitana de Lisboa e a câmara de Óbidos celebraram, em março, um protocolo para a realização de uma Temporada de Música na igreja, chamando a atenção para a necessidade de conservação daquele património.

A visibilidade acabou por gerar frutos através do protocolo celebrado com a SCML, mecenas do templo que “diz muito à história da Santa Casa", disse Santana Lopes. "E temos gosto em nos empenhar neste projeto até ele estar concluído”, garantiu.

DYA // MAG

Lusa/Fim

Fonte: Oeste Global/ Lusa - © Direitos Reservados (conteúdo exclusivo protegido por contrato)