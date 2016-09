BREVES: País

Redação, 07 set (Lusa) - Notícias breves do País:

ALCOBAÇA: CDU quer repor freguesias no concelho

A CDU de Alcobaça defendeu, em comunicado, a reposição das freguesias que foram subtraídas pelo anterior Governo e o reforço da sua autonomia.

Os comunistas querem que sejam repostas, já nas eleições autárquicas de 2017, as freguesias de Alcobaça de Alpedriz, Montes, Martingança e Vestiaria.

Além disso, defenderam uma nova Lei de Financiamento Local, que reforce a autonomia e a capacidade financeira das freguesias para conseguirem melhor executar as suas competências.

LISBOA: Exposição fotográfica retrata quotidiano de Alfama

A fotógrafa Camilla Watson, em parceria com a Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, em Lisboa, vai inaugurar na próxima segunda-feira a exposição "Alma de Alfama", anunciou hoje a autarquia.

"Espelhando o quotidiano de alguns dos habitantes do bairro pelos largos, ruas e becos que o caracterizam, as pessoas de Alfama voltam a ficar em destaque, reforçando a importância que lhes é devida na garantia da genuinidade do bairro", refere uma nota divulgada pela Junta.

A exposição será inaugurada junto ao Museu do Fado, mas poderá ser vista "num percurso aberto nas ruas de Alfama", remata a nota.

MADEIRA: PS questiona Governo Regional sobre setor da banana

A deputada do PS na Assembleia Legislativa da Madeira Sofia Canha entregou no parlamento insular uma série de perguntas ao secretário regional da Agricultura e Pescas sobre a situação do setor da banana.

No documento hoje divulgado, a parlamentar socialista madeirense apontou que os produtores de banana da região “há muito reivindicam melhores condições e contrapartidas à sua atividade”, existindo alturas do ano em que “os problemas se agudizam, subindo de tom os protestos legítimos”.

“Visto que a Madeira não tem neste momento equipamentos físicos operacionais suficientes para dar uma reposta cabal à quantidade de banana que é produzida no período de verão, porque não contratam mais trabalhadores para efetuarem turnos adicionais, de modo a que a pesagem e o embalamento do produto se façam em tempo útil, sem risco de perdas para o produtor ou longas esperas?”, questionou Sofia Canha.

LOURINHÃ: Pinturas a óleo patentes a partir de sexta-feira

A exposição de pinturas a óleo "Génese Dupla" vai estar patente na Galeria Municipal da Lourinhã, a partir de sexta-feira e até ao dia 29.

A exposição é da autoria de Emanuel Menezes Lima e Telmo Luz, respetivamente pai e filho, que partilham a paixão pela pintura e pela escrita.

Emanuel Menezes Lima, advogado, foi cofundador da Rádio Clube Lourinhã, fundador e proprietário do jornal "Em Frente Oeste" e editou um livro de poesia, "Arquivo".

Telmo Luz é arquiteto de profissão e foi criando ao longo da vida várias pinturas a óleo, dedicando-se inteiramente à escrita, e publicou recentemente a obra "O Euniverso".

NAZARÉ: Município comemora centenário do realizador Manuel Guimarães

O município da Nazaré assinala, este mês, o centenário do nascimento de Manuel Guimarães (1915-2015), o único realizador neorrealista do cinema português.

O realizador está a ser recordado com uma exposição foto-documental, um colóquio e a visualização dos filmes "Nazaré" e "Vidas Sem Rumo", na Biblioteca Municipal.

A sua ligação à Nazaré tem início com a obra de Alves Redol e foi através do livro "Uma Fenda na Muralha" que o cineasta retratou a vida e hábitos dos pescadores e mulheres da Nazaré, tendo a praia, as ruas, as tabernas e as pequenas casas como cenários.

ÓBIDOS: Curso de verão sobre democracia e capitalismo de 15 a 17 de setembro

O Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa e a Câmara Municipal de Óbidos organizam, entre os dias 15 e 17, mais um Curso de Verão, subordinado ao tema “Unipolaridade, Democracia e Capitalismo”, no Museu Municipal.

As mudanças internas dos países, causadas por choques externos, e as mudanças externas causadas pela emergência de estados com identidade não ocidentais vão estar em análise e levam os oradores a questionar se estarão o capitalismo e a democracia em crise.

O curso é composto por seminários e sessões de conversas sobre livros.

SOBRAL DE MONTE AGRAÇO: ‘Workshop’ sobre construção dos cargos de leilões

A organização das Festas e Feira de Sobral de Monte Agraço promove no domingo um ‘workshop’ de aprendizagem sobre a construção dos tradicionais cargos dos leilões.

Trata-se de estruturas de madeira decoradas com plantas da região, buxo ou murta, fitas e laranjas, nas quais eram pendurados os bolos em forma de ferradura.

O cargo era depois leiloado e arrematado por quem mais oferecesse. O dinheiro da sua venda pertencia ao santo patrono da festa de cada aldeia.

TORRES VEDRAS: 1.º Fórum das Associações de 16 a 18 de setembro

A Câmara de Torres Vedras anunciou que vai promover, entre os dias 16 e 18, o 1.º Fórum das Associações, uma mostra de serviços e atividades do tecido associativo do concelho, no Pavilhão Multiusos da Expotorres da cidade.

Os visitantes terão ao seu dispor três espaços distintos: zona de stands das associações representadas, estando confirmadas 54 associações, auditório e espaço de demonstrações de algumas atividades que desenvolvem.

O Fórum das Associações de Torres Vedras é de entrada gratuita. O concelho conta com cerca de 200 associações.

INCÊNDIOS: Concerto solidário no Funchal

O parque de Santa Catarina, no Funchal, será palco, na sexta-feira, de um concerto solidário protagonizado pela banda de rock portuguesa The Gift e cuja receita reverte inteiramente para apoiar as vítimas dos incêndios ocorridos em agosto na Madeira.

O montante angariado será canalizado para a conta solidária da Câmara Municipal do Funchal, custando as entradas 10 euros, informou hoje a autarquia.

Os incêndios que fustigaram a Madeira, sobretudo o concelho do Funchal, na segunda semana de agosto, provocaram prejuízos avaliados pelo governo madeirense na ordem dos 157 milhões de euros e estimados pela autarquia nos 61 milhões, além de três vítimas mortais, um ferido grave, cerca de mil deslocados e danos em cerca de 300 imóveis privados e públicos.

FUNCHAL: 170 crianças e jovens participaram em “Férias Grandes Inclusivas”

Cerca de 170 crianças e jovens participaram este ano no projeto “Férias Grandes Inclusivas”, promovido pela Câmara Municipal do Funchal e que termina na próxima quinta-feira, informou hoje a autarquia.

Segundo a mesma nota, este projeto abrange crianças e jovens dos centros comunitários geridos pela SociHabitaFunchal (empresa municipal de habitação), entre os 06 e os 16 anos, 41 das quais com necessidades educativas especiais.

O programa começou a 04 de julho, incluiu um conjunto de atividades recreativas, formativas e pedagógicas nos diversos centros comunitários e termina com uma visita ao Parque Temático de Santana, no norte da ilha da Madeira.

