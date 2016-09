BREVES: Centro - 2.ª edição

Redação, 20 set (Lusa) – Notícias breves da região Centro.

MEALHADA: Aprovado apoio financeiro para juntas de freguesia.

A Câmara da Mealhada anunciou ter aprovado na segunda-feira o apoio financeiro de 94.685,40 euros à União de Freguesias de Mealhada, Ventosa do Bairro e Antes, Junta de Freguesia de Barcouço e Junta de Freguesia da Vacariça”.

“A proposta aprovada de contrato interadministrativo de delegação de competências com a União de Freguesias de Mealhada, Ventosa do Bairro e Antes diz respeito às obras de requalificação do Largo Dr. António Antunes Breda e sua envolvente, na Póvoa da Mealhada. A intervenção ascende a 8.498,13 euros”, diz a autarquia.

Em nota de imprensa, a Câmara diz ainda que foi aprovado um protocolo para apoio financeiro da reparação dos Lavadouros de Sernadelo, perpetuando um património público que, embora não tendo já o uso de antigamente, continua a servir a população.

“O contrato interadministrativo de delegação de competências com a Junta de Freguesia de Barcouço ascende a 36.698,37 euros e visa a estabilização de taludes na Estrada de Grada, em Barcouço. No que se refere à Junta de Freguesia da Vacariça, a proposta de contrato delegação de competências destina-se à pavimentação da estrada Pêgo-Carvalheiras. Trata-se de uma obra de reparação da referida via numa extensão de 1130 metros que tem o custo de 32.992,50 euros”.

Foi ainda aprovado um protocolo financeiro com a Junta das Vacariça, cujo valor é de 6.002,40 euros, para a construção de sanitários públicos junto à Capela do Travasso, acrescenta a Câmara da Mealhada.

OURÉM: Dia Mundial do Turismo

A Vila Medieval de Ourém recebe no dia 27 as comemorações do Dia Mundial do Turismo, iniciativa do Município com o apoio da empresa municipal OurémViva, da Aciso - Associação Empresarial de Ourém e Fátima, e da Escola de Hotelaria de Fátima, foi hoje anunciado pela autarquia.

“A programação tem início às 17:30 com a receção aos participantes na Pousada Conde de Ourém pelo presidente da Câmara Municipal, Paulo Fonseca, e o presidente da direção da associação empresarial Aciso, Domingos Oliveira das Neves. A partir das 18:00, a Galeria Medieval acolhe a sessão denominada ‘Contributos Práticos para a Dinamização Turística Sustentável de uma Vila Medieval’ que irá contar com as intervenções de José Luis Rivas Hernández, Alcaide de Ávila, António Figueiredo, do Município de Leiria, e Miguel Silvestre, do Parque Tecnológico de Óbidos”, diz nota de imprensa da Câmara.

A mesma nota acrescenta que “a finalizar o dia, decorrerá um jantar no restaurante ‘Ucharia do Conde’, intitulado ‘Uma viagem pela serra e pelo mediterrâneo’ e idealizado pela chef Lisa Silva, docente na Escola de Hotelaria de Fátima”.

A participação na sessão é livre e o jantar na Ucharia do Conde tem o custo de 22 euros por pessoa. As inscrições são obrigatórias devido à lotação do espaço e poderão ser efetuadas através do número 911750283 ou do endereço de correio eletrónico ourem2020@mail.cm-ourem.pt.

PENACOVA: Câmara apresenta nas freguesias propostas finais do orçamento participativo

A Câmara de Penacova anunciou hoje que 18 propostas reuniram todas as condições para serem executadas via orçamento participativo e que a votação final pode ser efetuada a partir de hoje na página op.cm-penacova.pt ou presencialmente de segunda-feira a sexta no Balcão Único de atendimento da Câmara Municipal de Penacova e ao fim de semana no Posto de Turismo de Penacova.

Esta votação pode ainda ser feita na Carrinha do Orçamento Participativo, que percorrerá todas as freguesias do concelho até 04 de outubro.

“Para a votação, cada cidadão terá de reunir algumas das seguintes condições: ser maior de 16 anos, estudante, trabalhador, natural e/ou residente no concelho de Penacova. Cada cidadão tem direito a dois votos que deverão ser atribuídos a propostas de freguesias diferentes, existindo também propostas cuja finalidade é municipal, pelo que, nesse caso, os seus votos podem ser dados a duas propostas municipais”, esclarece nota de imprensa da autarquia.

De acordo com Humberto Oliveira, presidente do município, “este projeto do orçamento participativo que entra agora na reta final tem um balanço extremamente positivo, foram dezenas as ideias que durante as fases anteriores foram discutidas e votadas. E mesmo aquelas que não chegaram a esta fase de votação serão alvo de análise por parte do executivo, porque algumas delas são bastante interessantes e tem viabilidade”, explica o autarca.

SSS // SSS

Lusa/fim

Fonte: Oeste Global/ Lusa - © Direitos Reservados (conteúdo exclusivo protegido por contrato)