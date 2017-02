BREVES: País - 2.ª edição

Redação, 19 jan (Lusa) - Notícias breves do País (2.ª edição):

MACHICO: Presidente do município visita comunidade emigrante na Austrália

O presidente da Câmara Municipal de Machico desloca-se à Austrália para marcar presença nas festividades da comunidade madeirense naquele país, nos dias 28 e 29 de janeiro, organizadas pelo Portugal Madeira Clube, disse o autarca à agência Lusa.

Ricardo Franco adiantou que o convite foi feito pelo Madeira Clube de Sidney e que esta é uma oportunidade para levar “um abraço de amizade” aos emigrantes naquele país distante, sobretudo os oriundos do concelho de Machico.

O autarca destacou que será a “única entidade” da Madeira presente naquele evento, acrescentando que vai levar um filme sobre Machico para que os emigrantes possam “reviver a sua terra natal” e para divulgar o concelho.

O responsável referiu que estão previstos também alguns encontros com entidades e associações a nível local naquele país.

LOURINHÃ: Exposição sobre poder local inaugurada no sábado

A Comissão Organizadora das Comemorações dos 40 anos de Poder Local Democrático na Lourinhã inaugura no sábado a exposição fotográfica "Município da Lourinhã - 40 anos de Transformação e Desenvolvimento" no Centro Cultural Dr. Afonso Rodrigues Pereira.

Patente até 11 de fevereiro, a mostra celebra uma das mais significativas transformações democráticas da sociedade portuguesa após o 25 de Abril de 1974, a eleição democrática para as autarquias, dando a conhecer memórias do envolvimento dos eleitos locais e o reconhecimento da sua participação cívica no desempenho das diversas funções autárquicas.

A mostra é composta por 36 painéis, distribuídos por áreas como ambiente, desporto, rede viária, visitas institucionais, saneamento e obras municipais.

No âmbito das Comemorações dos 40 anos de Poder Local Democrático na Lourinhã, realizam- as Jornadas de Sensibilização e Esclarecimento de Legislação Autárquica, entre os dias 21 e 28 de janeiro, em que vai ser feita a contextualização histórica dos municípios e das freguesias e abordados o Regime Jurídico das Autarquias Locais e a Lei Eleitoral e Democracia.

SOBRAL DE MONTE AGRAÇO: Filarmónica da Ribaldeira em concerto no cine-teatro no sábado

A Sociedade Filarmónica da Ribaldeira, com 156 anos de existência, dá um concerto no sábado, pelas 21:30, no Cine-Teatro de Sobral de Monte Agraço.

Com 45 elementos, a banda tem como base de formação a sua própria escola de música, principal fonte de alimentação das fileiras da banda.

O espetáculo tem a duração de 75 minutos.

TORRES VEDRAS: Grupo Formas de Fado em itinerância pelo concelho

A Câmara Municipal de Torres Vedras está a promover a itinerância pelo concelho do grupo Formas de Fado, através de vários concertos a partir de sábado e até 08 de abril.

A digressão começa no sábado, pelas 20:30, no salão paroquial da Casa da Cultura da Ponte do Rol, e prossegue pela Associação de Melhoramentos dos Lugares de Concelhos e Poços (11 fevereiro), Centro de Cultura e Animação de Campelos (11 março), Associação Cultural do Carvalhal (18 de março) e Associação de Socorros de A dos Cunhados (08 de abril).

O grupo, constituído por músicos e fadistas locais, tem no seu repertório músicas com raízes no fado e no folclore portugueses.

AÇORES: Governo reforça intervenção em matéria de educação parental

A Secretaria Regional da Solidariedade Social dos Açores promove até julho um novo ciclo formativo em educação parental, que inclui sessões sobre o programa internacional de educação parental “Incredible Years”.

“Este programa, um dos que tem mais provas de eficácia na intervenção com pais de crianças com idades compreendidas entre os 3 e os 8 anos, será ministrado por Filomena Gaspar, da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação, da Universidade de Coimbra, e dirige-se a profissionais de várias áreas, como assistentes sociais, educadores sociais, educadores de infância, professores e psicólogos, entre outros”, informa uma nota de imprensa do executivo açoriano.

No total, serão abrangidos 42 técnicos que trabalham nas ilhas de São Miguel, Terceira, Faial e Pico.

LAGOA: Casa da Cultura mostra pinturas de Ana Viegas e Avelina da Silveira

As exposições de pintura “Transformações”, de Avelina da Silveira, e “Entidades e(m) Espaços II”, de Ana Viegas, vão ser inauguradas na sexta-feira na Casa da Cultura Carlos César, na Lagoa, Açores.

As mostras ficarão patentes até dia 01 de abril e “abrem o ciclo de exposições de 2017 no concelho de Lagoa”, informa a autarquia.

As exposições podem ser vistas de segunda a quinta-feira das 08:30 às 12:30 e das 13:30 às 17:00 locais (mais uma hora em Lisboa) e nas manhãs de sexta-feira.

PORTO SANTO: Câmara celebra acordo para construção de novo hotel

A Câmara Municipal do Porto Santo, na Madeira, e o grupo hoteleiro Pestana celebraram um acordo que visa a construção de um novo hotel com 396 camas naquela ilha, anunciou hoje a autarquia.

O presidente do município do Porto Santo, Filipe Menezes, explicou que este projeto vai permitir “o desenvolvimento de um polo turístico de qualidade numa zona privilegiada do concelho” e que vai também “incrementar o desenvolvimento da economia” daquela ilha.

“Será uma unidade hoteleira que irá recrutar mão-de-obra também da terra e irá contribuir para a fixação de pessoas e o aumento de residentes permanente e até rotativos” no Porto Santo, afirmou.

A ilha do Porto Santo tem uma população residente de cerca de 5.000 pessoas, que triplica anualmente nos meses de verão por ser o destino de férias preferencial dos madeirenses, e conta atualmente com duas dezenas de hotéis.

SR/FYC/AMB/DYA // ROC

Lusa/Fim

Fonte: Oeste Global/ Lusa - © Direitos Reservados (conteúdo exclusivo protegido por contrato)