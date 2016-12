Surfista Hugo Vau diz que o Nazaré Challenge é reconhecimento de trabalho solitário

Nazaré, Leiria, 20 dez (Lusa) - O surfista português Hugo Vau manifestou hoje a sua satisfação pela região da Nazaré receber, pela primeira vez, o torneio de ondas gigantes do circuito mundial, frisando que é o culminar de um trabalho solitário.

"Tivemos muito anos de trabalho: Eu, o Garrett Mcnamara e o Andrew Cotton. Foi, muitas vezes, um trabalho solitário e passámos anos aqui sozinhos na praia do Norte. Foi um culminar de um ciclo e o reconhecimento a nível mundial por parte da WSL [liga mundial de surf]. Este é o sítio com as melhores ondas do mundo", começou por dizer.

À margem do etapa portuguesa, o surfista luso mostrou-se igualmente contente com a sua primeira aparição numa prova oficial, salientando que o mais importante é desfrutar do mar e dignificar Portugal.

"Foi o primeiro campeonato de surf da minha vida. Portanto, é dar o máximo, surfar com paixão, com o coração e dignificar todos os que me apoiam, incluindo o meu país", enalteceu.

A terminar, Hugo Vau salientou que "o mar é o que une os surfistas e é a relação mais forte que pode haver", admitindo ainda que neste tipo de provas os atletas "podem oferecer as ondas uns aos outros".

