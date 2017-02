BREVES: País

Lisboa, 18 jan (Lusa) – Noticias breves do País:

TOMAR: Cidade integra rede de Lugares Património Mundial do Centro

A Câmara de Tomar aprovou, na última reunião, a minuta do protocolo da rede de Lugares Património Mundial do Centro, cujo objetivo é “potenciar as mais-valias patrimoniais” das cidades envolvidas aproveitando o valor académico da mais antiga Universidade portuguesa.

Em comunicado, o município afirma que Tomar integra esta rede juntamente com as cidades da Batalha, de Alcobaça e de Coimbra e ainda a Entidade Regional de Turismo Centro de Portugal, a Universidade de Coimbra, a Direção-Geral do Património Cultural e a Direção Regional de Cultura do Centro.

A iniciativa contará com apoios comunitários no âmbito do Programa Operacional Regional Centro 2020, acrescenta a nota.

TOMAR: Certificado reconhece esforço de tornar acessíveis itinerários turísticos da cidade

A Câmara de Tomar recebeu, do Instituto de Cidades e Vilas com Mobilidade, o Certificado de Acessibilidade atribuído no âmbito dos "Itinerários Turísticos Acessíveis de Portugal".

“O Município vê assim reconhecido o esforço que tem vindo a fazer para adaptar a cidade às necessidades de pessoas com dificuldades motoras, mas também pais com carrinhos de bebé, por exemplo, tarefa especialmente complexa num lugar com todos os constrangimentos da presença constante de património histórico e natural”, afirma um comunicado do município.

No diagnóstico que levou à atribuição do certificado foram apontados os bons exemplos, como a primazia aos peões em mais espaços e um planeamento que privilegia boas condições de acessibilidade em espaço público e edificado, mas também situações a melhorar, refere a nota.

SANTARÉM: Cinco detidos, 92 infrações e uma viatura apreendida em operações da PSP

A PSP deteve cinco pessoas, apreendeu uma viatura e detetou 92 infrações em operações realizadas nos últimos dois dias no distrito de Santarém, afirma um comunicado do comando distrital.

Nas operações de âmbito rodoviário foram fiscalizadas 397 viaturas por radar, realizados 60 testes de alcoolemia no sangue e detetadas várias contraordenações e outras infrações, nomeadamente por falta de inspeção, por uso do telemóvel, por ultrapassagem de traços contínuos, por falta de seguro e por alteração de características, entre outras.

Entre os detidos está um homem que tentou roubar um casal de idosos e atingir um polícia, em Abrantes, um jovem de 17 anos que tinha na sua posse haxixe suficiente para 30 doses, no Entroncamento, um homem que conduzia sem carta, em Tomar, e duas mulheres procuradas para cumprimento de penas de 53 e 130 dias, que optaram por pagar as respetivas multas, em Santarém.

SANTARÉM: Mais de tonelada e meia de ração angariada em concerto entregue a canil/gatil municipal

O grupo que organizou, na sexta-feira, um “café-concerto pelos animais de Santarém” entregou hoje à Câmara Municipal 1.524,25 quilogramas de ração para cão e gato destinada ao canil/gatil municipal.

Aos 204,25 quilogramas doados diretamente no dia do concerto, o grupo juntou mais 1.320 quilogramas adquiridos com o dinheiro entregue pelas 106 pessoas que assistiram ao evento(634 euros), afirma uma nota da organização.

O café-concerto contou com as atuações dos Cantigueiros - Susana Lopes, Jacinto Fernandes e João Luís Madeira Lopes -, de João Brites, do Trio Garrett - Clara Curado, Margarida Martins, e Maria Curado-, do Aqui Há Gato - Sofia Vieira, de João Corceiro, Carlos Oliveira, Henrique Salgueiro e Tiago Fernandes, tendo tido o apoio do Centro Cultural Regional de Santarém.

OURÉM: Dois idosos morreram em acidentes rodoviários

Dois idosos morreram hoje em Alburitel, concelho de Ourém, um deles, com 80 anos, devido à colisão do trator agrícola que conduzia com uma viatura ligeira, e o outro, com 82 anos, por atropelamento, disse fonte da proteção civil.

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém, o acidente com o trator agrícola ocorreu às 16:20, tendo estado no local os bombeiros de Ourém, a GNR e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Leiria, enquanto o atropelamento aconteceu às 18:16.

Num outro acidente, ocorrido no concelho de Rio Maior cerca das 17:48, uma pessoa ficou ferida com gravidade no despiste de um veículo de duas rodas elétrico. No local estiveram duas viaturas e seis operacionais dos bombeiros de Rio Maior, a GNR e a VMER do Hospital de Santarém, disse a fonte.

ABRANTES: Homem detido em tentativa de assalto

Um homem de 38 anos de idade foi detido na terça-feira em Abrantes por tentativa de roubo a um casal e furto do interior de uma viatura pertencente ao mesmo, anunciou hoje a PSP.

Em comunicado, o Comando Distrital da PSP de Santarém refere que o indivíduo "usou proteção na cabeça e uma faca para tentar consumar o roubo", tendo acrescentado que o homem "tentou atingir o agente de autoridade quando o mesmo tentava detê-lo e demovê-lo de continuar a fuga".

VILA DE REI: Folclore no Centro e Feira de Velharias regressam à Fundada

Pelo segundo ano consecutivo, a iniciativa "Folclore no Centro" vai decorrer no Pavilhão Polidesportivo da Fundada, em Vila de Rei, no domingo, dia 5 de fevereiro, ao longo do dia.

Um festival de Folclore, Feira de Velharias, Antiguidades e Colecionismo e atuações dos alunos da Universidade Sénior do Sardoal e da Universidade Sénior de Mação vão preencher o dia.

Com organização da Câmara Municipal de Vila de Rei, o evento tem por objetivo de "valorizar e estimular o gosto pela cultura popular, preservando e divulgando as tradições locais".

SERTÃ: Dia da Freguesia do Troviscal comemorado dia 22

A Junta de Freguesia do Troviscal, no concelho da Sertã, vai assinalar, no dia 22 de janeiro, domingo, o Dia da Freguesia, com um conjunto diversificado de atividades.

O programa tem início ao meio-dia com uma missa em honra de São Vicente, na Igreja Paroquial do Troviscal, com a participação do Coro da Paróquia e dos Mordomos.

Em nota de imprensa a autarquia refere que, depois da missa, realiza-se um almoço-convívio, após o qual será exibido o filme alusivo ao passado e presente da freguesia do Troviscal, da autoria do jornalista Rui Lopes. Às 16:30 atua a Sociedade Filarmónica Aurora Pedroguense, a que se seguirá a atuação das Concertinas de Cernache do Bonjardim às 17:30.

