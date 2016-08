Rio2016: Gastão Elias parte orgulhoso por representar Portugal e sonha com medalhas

Lisboa, 31 jul (Lusa) - O tenista Gastão Elias viajou hoje para o Rio de Janeiro "com orgulho" em representar Portugal e ansioso para se juntar ao parceiro João Sousa e ao treinador de ambos, Frederico Marques, que já estão instalados na aldeia olímpica.

"Só na próxima quinta-feira é que ficaremos a conhecer o resultado do sorteio do torneio de ténis olímpico, que apenas começa no próximo sábado. Objetivos? Bom, será sempre conquistar uma medalha. Sei que será muito difícil, mas sonho com isso", afirmou hoje o jogador de 25 anos, natural da Lourinhã e que conhece bem o Brasil.

Recorrendo à sua experiência de quatro anos a viver em Campinas, cidade perto de São Paulo, Gastão Elias diz conhecer bem a forma de estar dos brasileiros, “descontraídos, mas também capazes de serem sérios a trabalhar” e de arranjar “sempre um jeito de resolver as situações”, pelo que não está nada preocupado com o que vai encontrar na aldeia olímpica.

"Já falei com o João Sousa e o Frederico Marques. Não há problemas na aldeia olímpica. Temos água, gás, ar condicionado e as coisas estão a funcionar. Penso que vai correr tudo bem. No Brasil as coisas rolam mais devagar e com menos 'stress' do que na Europa", referiu o número dois nacional e 64.º do mundo.

Gastão Elias, que vai participar no torneio de singulares, porque a Federação Portuguesa de Ténis se esqueceu de o inscrever juntamente com João Sousa em pares, pretende ir o mais longe possível e não entende porque é que existem tantos tenistas no circuito mundial a abdicarem de ir aos Jogos Olímpicos.

"Sei que o dinheiro é muito importante e que muitos preferem ir jogar um 'Grand Slam' para amealharem mais uns euros ou uns dólares. Mas os Jogos Olímpicos são uma competição muito especial, que marca a história de um atleta. Como já disse, tenho orgulho em representar Portugal e de poder dizer, dentro de alguns anos, que estive nos Jogos do Rio de Janeiro", frisou Gastão Elias.

Diversos jogadores de topo optaram por não se apresentarem no torneio olímpico, muitos deles alegando o risco de contaminação com o vírus Zika.

Depois dos Jogos Olímpicos, Gastão parte para os Estados Unidos para participar no US Open, que começa no dia 29 de agosto. Vai embalado pelo ambiente do Rio de Janeiro e recordou a sua primeira vitória no circuito profissional: "Em 2012, no Brasil, venci o primeiro 'challenger' da minha carreira. Curiosamente, nesse torneio eliminei o João Sousa e o Frederico Gil".

A finalizar, Gastão Elias abordou a sua nova parceria com o Sporting afirmando que tem um bom acordo com o clube, do qual recebe vários tipos de apoio, nomeadamente financeiro, logístico e de assistência médica.

“Sou sportinguista e gostava era de ter mais tempo para poder ir ver mais jogos a Alvalade”, concluiu.

