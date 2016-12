Orçamento de Torres Vedras sobe de 41,7 para 48 milhões de euros em 2017

Torres Vedras, Lisboa, 25 nov (Lusa) - A Assembleia Municipal de Torres Vedras aprovou na noite de sexta-feira o orçamento municipal para 2017, no valor de 48 milhões de euros, mais seis milhões do que este ano.

O presidente da Câmara, Carlos Bernardes (PS), justificou que o aumento de 14,6% do orçamento, de 41,7 para 48 milhões de euros, deve-se a fundos comunitários que estão aprovados para investimentos municipais.

As prioridades para 2017 recaem sobre a construção do Centro de Artes do Carnaval (3,4 milhões de euros) e requalificação urbana da zona envolvente, construção dos centros escolares de São Pedro da Cadeira (4,8 milhões de euros) e do Turcifal (1,1 milhões de euros), criação do Museu Joaquim Agostinho (um milhão) e aposta em iluminação pública eficiente (4,2 milhões).

O orçamento foi aprovado por maioria, com PS a votar a favor, PSD contra e PCP a abster-se.

O autarca sublinhou que há uma aposta na educação, área em que o município prevê investir seis milhões de euros, e que o passivo municipal desce de 16,2 para 12,6 milhões de euros.

O PSD justificou a sua posição por ser contra a manutenção, "ainda que menos acentuada", dos impostos municipais, apesar de a receitas terem vindo a aumentar nos últimos anos 76%.

Já o PCP considerou que este não é o seu orçamento e criticou a descida nas transferências para as freguesias.

O PS elogiou as opções do município, por conseguir fazer investimento sem descurar o equilíbrio das contas públicas e por o orçamento prever aumento de 4% em despesas de capital.

O orçamento serve uma população de 80 mil habitantes.

