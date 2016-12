Lisboa associa-se a novo sistema multimunicipal de saneamento e abdica de ações judiciais

Lisboa, 14 dez (Lusa) - A Câmara de Lisboa debate na quinta-feira a emissão de um parecer favorável à criação, na região, de um sistema multimunicipal de saneamento de águas residuais e a desistência das ações judiciais contra o processo de fusão no setor.

A proposta, a que a agência Lusa teve hoje acesso, recorda que em 2015 foram criadas novas entidades gestoras por agregação dos sistemas multimunicipais de abastecimento de água e de saneamento existentes.

A medida não agradou a municípios como Lisboa, Loures, Odivelas e Vila Franca de Xira, que interpuseram, posteriormente, uma "ação de declaração de nulidade da fusão da SIMTEJO, com fundamento na violação das normas legais aplicáveis às fusões, em especial a obrigatoriedade de deliberação da assembleia de acionistas", lembra o documento assinado pelos vereadores João Paulo Saraiva (Finanças) e Manuel Salgado (Espaço Público).

Mais recentemente, em outubro de 2016, a Câmara de Lisboa recebeu um ofício do secretário de Estado do Ambiente, Carlos Martins, propondo "a criação do sistema multimunicipal de saneamento de águas residuais da Grande Lisboa e Oeste e a constituição da sociedade anónima concessionária do mesmo", assinalam os autarcas.

O objetivo é que esse sistema seja criado pelo Governo (PS) através de decreto-lei, pondo fim ao sistema multimunicipal de abastecimento de água e de saneamento de Lisboa e Vale do Tejo resultante da agregação feita pelo Governo PSD/CDS-PP, refere a proposta, que será depois submetida à Assembleia Municipal.

O novo sistema será integrado pelos municípios que eram utilizadores do sistema multimunicipal de saneamento da Costa do Estoril, do Tejo e Trancão e ainda utilizadores da vertente de saneamento do anterior sistema da região do Oeste.

Serão, assim, abrangidos os concelhos de Alcobaça, Alenquer, Amadora, Arruda dos Vinhos, Azambuja, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Cascais, Lisboa, Loures, Lourinhã, Mafra, Nazaré, Óbidos, Odivelas, Oeiras, Peniche, Rio Maior, Sintra, Sobral de Monte Agraço, Torres Vedras e Vila Franca de Xira, que servem cerca de 2,2 milhões de pessoas.

O sistema será concessionado pela futura Águas do Tejo Atlântico S.A., sociedade anónima de capitais exclusivamente públicos que terá um capital social de 113.527.680 euros.

Paralelamente, prevê-se que, com a publicação do decreto-lei, "o município [de Lisboa] desista dos pedidos dos processos judiciais em curso, uma vez que neles não mantém, a partir daí, qualquer interesse", adianta a proposta.

Na passada segunda-feira, a assembleia-geral de acionistas da Águas de Lisboa e Vale do Tejo (ALVT) aprovou a saída de 31 municípios e a criação de dois novos sistemas multimunicipais de saneamento, um a norte e outro a sul do Tejo.

Estes municípios, por cisão do sistema multimunicipal de abastecimento de água e de saneamento de Lisboa e Vale do Tejo, vão criar duas empresas: uma delas é a Águas do Tejo Atlântico S.A. e a outra é a Simarsul, que vai abranger concelhos a sul do Tejo.

Por seu lado, a ALVT passa a ter a denominação de Águas do Vale do Tejo.

