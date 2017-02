11-01-2017 Política, Lusa Lusa / Notícias

PS, CDU e BE na corrida às eleições intercalares em Galveias, Ponte de Sor

Galveias, Portalegre, 11 jan (Lusa) – A população de Galveias, no concelho de Ponte de Sor, distrito de Portalegre, vai a votos no domingo, em eleições intercalares para a assembleia de freguesia, a que concorrem PS, CDU e BE.