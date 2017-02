Breves: País

Redação, 01 fev (Lusa) - Notícias breves do País:

LAGOA: Biblioteca promove sarau cultural com jovem poeta

A Biblioteca Municipal Tomaz Borba Vieira promove no dia 17, no Convento dos Franciscanos, na Lagoa, Açores, o sarau literário “O Derreter das Vozes”, com Júlio Tavares Oliveira, destinado à declamação de poesia.

Júlio Tavares Oliveira, estudante, de 19 anos, residente no concelho da Lagoa, tem duas obras editadas, “Versos Experimentados”, de 2015, e “O que não ficou por dizer”, lançada o ano passado.

“Este sarau destina-se à declamação exclusiva de poesia, num encontro de pessoas de todas as idades, onde haverá lugar para debate para desenvolvimento de ideias ou opiniões sobre poemas”, informa o município em nota de imprensa.

LAGOA: Festival de cantorias ao desafio nos Remédios

A Associação Cultural e Recreativa dos Remédios, com o apoio da Câmara de Lagoa e da Junta de Freguesia de Santa Cruz, nos Açores, vai promover a 12.ª edição de cantorias ao desafio.

A iniciativa decorre de 17 a 19 deste mês e, além dos cantadores da ilha de São Miguel, haverá elementos de outras ilhas.

Da ilha de São Miguel estarão presentes os cantadores João Luís Mariano e Tiago Clara; da ilha Terceira Artur Miranda, Maria Clara e Fábio Ourique e da ilha de São Jorge o cantador Bruno Oliveira.

Como tocadores, o festival contará com Fernando Silva, Marco Silva, Renato Cordeiro e Toni Silva, sendo que no programa consta ainda as atuações do grupo da Conceição da Ribeira Grande, Tradições dos Remédios e do artista Fábio Ourique.

LAGOA: Município atribuiu cerca de meio milhão de euros a instituições

A Câmara da Lagoa, nos Açores, atribuiu cerca de meio milhão de euros a instituições do concelho, destinados a garantir as suas atividades em diferentes áreas, nomeadamente desporto, cultura e lazer e área social, foi hoje anunciado.

Citada numa nota de imprensa, a presidente do município, Cristina Calisto Decq Mota, referiu que o objetivo dos apoios é que aquelas entidades “possam continuar a colaborar com a autarquia” no desenvolvimento do concelho, auxiliando os mais carenciados, mas também contribuindo para a formação desportista, recreativa e artística.

Segundo a autarca, o orçamento camarário contempla 800 mil euros na área social, 200 mil na educação e cultura e 250 mil para as juntas de freguesia.

SANTARÉM: GNR promove ações para prevenção de acidentes em poços

O Comando Territorial de Santarém da GNR elaborou 15 autos de contraordenação por falta de proteção em poços, no âmbito de um conjunto de ações de sensibilização e fiscalização que tem a decorrer até 27 de fevereiro.

Em comunicado, a GNR afirma que, desde 01 de dezembro último, realizou 59 ações no âmbito da prevenção de acidentes em poços, tendo fiscalizado um total de 111 poços.

“As estruturas que não estejam muradas ou eficazmente vedadas são suscetíveis de originar quedas a pessoas e animais, sendo obrigadas a ter um resguardo ou uma cobertura eficaz”, afirma a nota.

A GNR apela à população e entidades públicas e privadas que “denunciem situações de incumprimento” para que se possam evitar acidentes.

MAFRA: Inauguradas obras de ampliação da Escola EB2,3 da Venda do Pinheiro

A Câmara Municipal de Mafra e a Secretária de Estado Adjunta e da Educação inauguraram a ampliação e modernização das instalações da Escola Básica da Venda do Pinheiro, investimento de 800 mil euros, informou o município.

As obras permitiram criar mais 12 novas salas de aulas, biblioteca, sala de informática, laboratórios, mais instalações sanitárias e espaços complementares, ampliar o refeitório e disponibilizar condições de acessibilidade para pessoas com mobilidade condicionada.

A capacidade foi ampliada para 1.100 alunos, atendendo ao crescimento demográfico registado na zona de influência pedagógica deste estabelecimento de ensino, correspondente à União das Freguesias de Venda do Pinheiro e Santo Estêvão das Galés e à Freguesia do Milharado.

TORRES VEDRAS: Cidade com novo posto de carregamento de veículos elétricos

Um novo posto de carregamento para veículos elétricos já se encontra em funcionamento no Parque do Choupal, em Torres Vedras, informou a câmara municipal.

Trata-se de um posto de carregamento com uma potência instalada de 41,4 quilowatts, ou seja, poderá ser cerca de seis vezes mais rápido quando comparado com a restante rede Mobi-E, na qual está também integrado.

Desta forma, a bateria de um veículo elétrico poderá ser totalmente carregada em cerca de uma hora, dependendo do modelo da viatura.

Torres Vedras possui 14 postos de carregamento, em sete locais distintos.

TORRES VEDRAS: "The Old Image of being loved" no Teatro-Cine de Torres Vedras

O Teatro-Cine de Torres Vedras acolhe na sexta-feira, pelas 21:30, o teatro "The Old Image of being loved".

Trata-se de uma criação de Ana Gil, Nuno Leão, Óscar Silva, com coprodução de Terceira Pessoa & Óscar Silva.

O preço dos bilhetes para se assistir a este espetáculo é de três euros.

TORRES VEDRAS: Trânsito condicionado na cidade na sexta-feira e sábado

A Câmara Municipal de Torres Vedras informou que, no âmbito da realização do 8.º Duatlo de Torres Vedras no próximo sábado, vai haver diversos condicionamentos ao trânsito e ao estacionamento na cidade entre sexta e sábado.

Na sexta-feira e sábado não se poderá estacionar no parque do Centro de Apoio ao Empresário da Região Oeste.

No sábado vão existir condicionamentos ao trânsito na Rua António Leal de Ascensão, Rua Villenave d'Ornon, Estrada Municipal 523 para a Serra da Vila e na variante poente.

TORRES VEDRAS: Teatro para bebés no domingo no Teatro-Cine

"Onda" é o teatro para bebés, dos seis meses aos três anos, que vai ser apresentado no Teatro-Cine de Torres Vedras no domingo, domingo, às 15:30 e às 16:30.

Com uma duração aproximada de 45 minutos, o espetáculo ilustra as aventuras intensas da descoberta característica do crescimento, logo que a criança começa a andar.

Com encenação de Joana Capucho, interpretação de Daniela Onis e Gonçalo Lima, a peça é uma produção do Teatro do Biombo.

