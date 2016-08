‘Reentrées’ partidárias começam no Pontal e prolongam-se por agosto e setembro

Lisboa, 12 ago (Lusa) - O PSD dá este domingo no Pontal o tiro de partida das ‘rentrées' partidárias, que prosseguem com o Fórum Socialismo bloquista, a comunista Festa do Avante! e o CDS em dois momentos iniciados na Escola de Quadros.

As ‘rentrées’ partidárias prosseguem pelo mês de agosto e início de setembro, depois de o presidente do PSD, Pedro Passos Coelho, voltar a ser o protagonista do comício realizado no calçadão da praia de Quarteira, no Algarve, no domingo, dia 14 de agosto.

O PS ainda não divulgou como assinalará a sua ‘rentrée', que no ano passado passou por Torres Vedras, distrito de Lisboa, num acampamento internacional da JS, que é de realização bianual.

O Bloco de Esquerda (BE) assinala o regresso com o Fórum Socialismo, que este ano toma conta da Escola Secundária de Santa Maria da Feira, no distrito de Aveiro, nos dias 26, 27 e 28 de agosto, onde participarão o ex-ministro do PS João Cravinho, o presidente do Sindicato dos Estivadores, António Mariano, e os ex-coordenadores Francisco Louçã e João Semedo.

A ‘estrela' internacional da ‘rentrée' bloquista será o deputado brasileiro do PSOL (Partido Socialismo e Liberdade) Jean Wyllys, professor universitário e jornalista, defensor dos direitos LGBT, que começou por ser célebre ao vencer a 5.º edição do Big Brother Brasil, e foi considerado pela revista The Economist uma das 50 personalidades mundiais que mais lutam pela diversidade.

O PCP cumpre a tradição a 2, 3 e 4 de setembro e assinala o seu regresso político na Festa do Avante!, que, na 40.ª edição, decorre este ano num espaço alargado, ao incluir, além da Quinta da Atalaia (concelho do Seixal), a recém-adquirida Quinta do Cabo da Marinha - um terço do terreno habitual.

O comício de domingo com o secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, é o momento alto político do evento que inclui um cartaz com Ana Moura, Aldina Duarte, Carlão com Sam the Kid e Sara Tavares, Cristina Branco, Orquestra de Jazz do Hot Clube de Portugal, Peste & Sida, Sérgio Godinho & Jorge Palma e Xutos & Pontapés.

O CDS-PP vai desdobrar a sua ‘rentrée' em dois momentos, começando no primeiro fim de semana de setembro com a Escola de Quadros para os jovens centristas, que regressa este ano a Peniche, na região Oeste, distrito de Leiria, onde começou a realizar-se há dois anos, com passagem por Ofir, distrito de Braga, no ano passado.

Haverá um segundo momento para o regresso dos centristas, no dia 10 de setembro, em Oliveira do Bairro, de acordo com fonte oficial do partido.

