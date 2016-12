Um milhar já assinou petição contra retirada da Fortaleza de Peniche do programa Revive

Peniche, Leiria, 23 nov (Lusa)- Mais de 1.100 pessoas já subscreveram uma petição online a mostrar a sua indignação pela retirada da Fortaleza de Peniche da lista de monumentos a concessionar a privados.

"A notícia da retirada da Fortaleza de Peniche da lista dos monumentos a concessionar, no âmbito do programa do projeto Revive, causa uma profunda indignação", refere o texto da petição, lançada há uma semana e subscrita até hoje por 1.139 cidadãos.

A possibilidade de concessionar a Fortaleza de Peniche a privados "possibilitaria a dignificar aquele espaço", uma vez que as receitas da concessão permitiriam investir na recuperação do monumento, defende a petição disponível em http://peticaopublica.com/pview.aspx?pi=PT83662.

Além disso, daria um "contributo à dinamização económica" da cidade ao aumentar a oferta turística e criar postos de trabalho.

"A Fortaleza não é património de nenhum partido nem de nenhuma associação. É às pessoas de Peniche que cumpre, em primeira linha, determinar o seu futuro", sublinha a petição, cujo primeiro subscritor é Filipe de Matos Sales, vereador do PSD na câmara de Peniche, que lançou a iniciativa a título individual.

Na terça-feira, o Governo remeteu a eventual cabimentação de verbas para a requalificação da Fortaleza de Peniche para a discussão na especialidade do Orçamento do Estado para 2017, que decorre na Assembleia da República, disse hoje o presidente da Câmara.

No âmbito da discussão na especialidade do OE2017, só o PCP apresentou um conjunto de medidas de curto, médio e longo prazo a defender uma "intervenção de emergência" na Fortaleza, com uma verba de 1,3 milhões de euros.

A Câmara de Peniche espera que os grupos parlamentares deem agora um "sinal político forte" sobre o que pretendem para o monumento.

Este mês, o ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes, anunciou que o Governo retirou o Forte de Peniche do plano Revive, no âmbito do qual monumentos históricos degradados de todo o país vão ser reabilitados e explorados por entidades privadas, por períodos de 30 a 50 anos.

O Forte de Peniche era um desses edifícios históricos a ser concessionados a investidores privados, com o compromisso de serem reabilitados e de ficarem acessíveis ao público, no âmbito de um projeto conjunto dos ministérios da Economia, da Cultura e das Finanças, enquadrado pelo programa Revive, cujo investimento deve atingir os 150 milhões de euros.

Esta decisão, conhecida no final de setembro, tem suscitado alguma polémica com as opiniões a dividirem-se entre os que estão a favor do projeto e os que estão contra.

PCP, PS e PSD locais exigiram investimento do Governo na reabilitação da fortaleza e alertaram para o estado de degradação de parte do monumento, ou seja, os pavilhões que estão fechados ao público e que, à exceção do espaço gerido pela autarquia, não têm sido conservados.

A Fortaleza de Peniche foi uma das prisões do Estado Novo, de onde se conseguiram evadir diversos militantes, entre os quais o histórico secretário-geral Álvaro Cunhal, em 1960, protagonizando um dos episódios mais marcantes do combate àquele regime ditatorial.

