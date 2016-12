PR congratula-se com inauguração de sala de arte portuguesa no Louvre

Lisboa, 24 nov (Lusa) - O Presidente da República congratulou-se hoje com a inauguração da sala de arte portuguesa no Museu do Louvre (Paris), com o quadro "Maria Madalena confortada pelos Anjos", de Josefa de Óbidos, que considera “um ato de justiça”.

“Hoje, dia 24, é um grande dia para a cultura portuguesa. O Museu do Louvre, um dos mais conhecidos e prestigiados do mundo, vai inaugurar uma sala de arte portuguesa, que inclui obras de Josefa de Óbidos, Domingos Sequeira e Baltazar Gomes Figueira. Alguns desses quadros já faziam parte da coleção, outros foram entretanto doados ao museu e estão agora reunidas as condições para autonomizar as pinturas portuguesas num espaço próprio”, refere Marcelo Rebelo de Sousa.

Para o Presidente da República, “trata-se de um ato de justiça, porque a arte antiga portuguesa merece este destaque no contexto europeu”.

O Presidente da República considera também que a sala de arte portuguesa no Museu do Louvre é "fruto de uma reunião de esforços" de várias entidades públicas e privadas, de portugueses, lusodescendentes e amigos de Portugal, tendo dirigido, por isso, “uma palavra especial de agradecimento a todas as pessoas e instituições envolvidas”.

“Portugal, uma nação antiga, é a mais jovem nação no Louvre”, diz ainda Marcelo Rebelo de Sousa.

O quadro "Maria Madalena confortada pelos Anjos", de Josefa de Óbidos (1630-1684), foi hoje de manhã afixado numa das salas do Louvre, ao lado de uma natureza morta de 1645 do pai da artista, Baltazar Gomes Figueira (1604-1674), e de um quadro do espanhol Francisco de Zurbarán, numa pequena sala onde também está uma obra de Diego Velasquez, junto à longa galeria de pintura espanhola.

"Portugal é um dos eixos de desenvolvimento do Museu do Louvre e esperamos que esta doação motive, brevemente, outras doações e que cada vez mais possamos fazer reconhecer o grande interesse da pintura portuguesa no Museu do Louvre", afirmou à Lusa o conservador do Louvre Guillaume Kientz, no dia em que o quadro de Josefa de Óbidos foi transferido para uma das salas de exposições do museu e em que se ouviu português entre os trabalhadores encarregues de afixar a obra.

Antes de "Maria Madalena confortada pelos Anjos", o Louvre expunha uma natureza morte de Baltazar Gomes Figueira e uma "Alegoria da Fundação da Casa Pia de Belém" de Domingos António Sequeira.

Fonte: Oeste Global/ Lusa