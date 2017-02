BREVES: País

Redação, 20 jan (Lusa) – Notícias breves do País:

LISBOA: Comemorações do Ano Novo Chinês condicionam trânsito

As comemorações do Ano Novo Chinês vão provocar no sábado condicionamentos de trânsito na Avenida Almirante Reis, Rua da Palma, Martim Moniz e envolventes, em Lisboa, devido ao desfile comemorativo, anunciou hoje o município.

Em comunicado, a autarquia adianta que o desfile tem início pelas 11:00 junto à igreja dos Anjos, estando previsto terminar uma hora depois no Martim Moniz e implicando a interrupção total da circulação a partir das 10:00 na Avenida Almirante Reis, entre a Rua Febo Moniz e a Praça Martim Moniz.

O trânsito vindo de norte é desviado em alternativa na Rua Febo Moniz para a Estefânia/Rua dos Anjos, enquanto o trânsito oriundo de sul, pela Rua da Madalena, é desviado em alternativa para a Rua Condes de Monsanto.

ÓBIDOS: Parque Tecnológico é entidade acreditada para o StartUP Voucher

O Parque Tecnológico de Óbidos é uma das entidades acreditadas para promover o StartUP Voucher, uma das medidas da StartUP Portugal - Estratégia Nacional para o Empreendedorismo, divulgou hoje a Câmara de Óbidos.

A medida visa dinamizar o desenvolvimento de projetos empresariais que se encontrem em fase de ideia, promovidos por jovens entre os 18 e os 35 anos, através de diversos instrumentos de apoio disponibilizados por um período de até 12 meses de preparação do projeto empresarial.

As tipologias de apoio do StartUP Voucher incluem a atribuição de uma bolsa mensal, acesso a uma rede de mentores que forneçam orientação aos promotores, assistência técnica e atribuição de um prémio à concretização do projeto empresarial e à constituição da empresa.

SANTARÉM: Deduzida acusação de homicídio e profanação de cadáver por morte de recém-nascido

O Ministério Público (MP) deduziu acusação contra uma mulher pela prática de homicídio qualificado e profanação de cadáver por, alegadamente, em junho de 2016, ter matado e abandonado o filho recém-nascido nos arredores de Santarém.

Numa nota publicada na página eletrónica da Procuradoria da Comarca de Santarém, o MP afirma que a arguida “levou a cabo a sua intenção de pôr termo à vida do filho recém-nascido”, depois de ter ocultado a sua gravidez e recusado acompanhamento médico.

Segundo a acusação, a mulher, de 23 anos, terá colocado o corpo do filho num saco de plástico e escondeu-o numa zona de mato junto a uma fonte, nos arredores de Santarém, tendo a investigação realizada pela Polícia Judiciária de Lisboa sido desencadeada com a descoberta do corpo do recém-nascido por um familiar da arguida.

ÓBIDOS: Parque Tecnológico integra redes europeias

O parque Tecnológico de Óbidos (PTO) vai integrar duas redes europeias que vão desenvolver um conjunto de atividades nas áreas STEM - science (ciência), technology (tecnologia), engineering (engenharia), mathematics (matemática).

A participação nas redes foi aprovada no âmbito do Programa Europeu para a Educação, Formação, Juventude e Desporto - Programa Erasmus +, cujo financiamento total aprovado pela Comissão Europeia ultrapassa os 500.000 euros.

Um dos projetos de Óbidos incidirá na criação de um programa de formação para professores e diretores em contexto de empresas e na criação de um guia de apoio à participação de profissionais das áreas STEM nas escolas.

Outros dos projetos será na área da robótica e programação, fazendo o Parque Tecnológico a articulação com as Escolas D`Óbidos na criação de um programa de formação em que os alunos construirão robôs.

TOMAR: Jovem condenado a pagar 175.000 euros a vítima de agressão

O Tribunal de Santarém condenou um jovem a quatro anos de prisão, pena suspensa com a condição de este pagar na totalidade a indemnização de 175.000 euros por danos provocados a outro jovem durante um desacato num bar em Tomar.

Segundo uma nota da Procuradoria do Ministério Público de Santarém, o jovem agrediu a vítima com um copo de vidro partido, causando-lhe, além de outras lesões, a perda da visão do olho direito e a diminuição da acuidade visual sem correção no olho esquerdo.

O jovem foi condenado pela prática de um crime de ofensa à integridade física qualificada, tendo a pena de quatro anos de prisão sido suspensa por igual período, “sujeita a regime de prova e com a condição de pagar ao ofendido o montante em que foi condenado no pedido cível”, refere a nota.

SANTARÉM: Município cria novo portal

A Câmara de Santarém lançou esta semana um novo portal, mais “intuitivo” e que “vai permitir comunicar com o munícipe duma forma muito mais direta”, informou a autarquia.

O acesso ao novo portal pode ser feito a partir de qualquer dispositivo eletrónico, permitindo, a partir de junho, consulta aos processos de obras, taxas e licenças, bem como na área da educação, e ainda aceder a mapas ‘online’ e a fotografias e vídeos.

O portal substitui o que foi criado em 2009, considerado “obsoleto”.

