BREVES: Sociedade

Cientista portuguesa tem dois milhões de euros para estudar competição na evolução dos organismos

A bióloga Sara Magalhães, investigadora no cE3c - Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais, vai receber dois milhões de euros de uma entidade europeia para estudar como é que a competição entre organismos molda a evolução das espécies.

É a primeira vez que uma 'Consolidator Grant do European Research Council' (ERC) na área da ecologia e evolução é atribuída em Portugal e vai para a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, onde Sara Magalhães é professora auxiliar, salienta uma informação do estabelecimento de ensino.

A pergunta "Como é que a competição entre organismos molda a evolução das espécies?" não é nova, tendo sido Charles Darwin o primeiro a fazê-la, há mais de 150 anos, e foi também ele o primeiro a adiantar algumas respostas, mas "o problema está longe de estar resolvido", explica.

Sara Magalhães desenhou um conjunto de experiências que utilizam duas espécies de ácaros herbívoros e tomateiros e os resultados serão uma referência para compreender outros sistemas na natureza.

Seja entre plantas, animais ou bactérias, a competição é um dos principais motores do processo evolutivo e os organismos podem competir por uma variedade de recursos de que necessitam para viver, do alimento, ao espaço ou parceiro sexual.

Confederação Portuguesa do Voluntariado e Câmara de Lisboa comemoram o Dia Internacional dos Voluntários

A Confederação Portuguesa do Voluntariado (CPV) e a Câmara Municipal de Lisboa (CML) vai assinalar o Dia Internacional dos Voluntários, comemorado na segunda-feira, anunciando os vencedores dos respetivos prémios.

No evento serão divulgados os vencedores do Troféu Português do Voluntariado 2016 e apresentados os resultados do processo piloto de atribuição do Selo de Qualidade em Voluntariado Join4Change®, iniciativa que contou com a participação das organizações promotoras de voluntariado Fundação AFID, Instituto São João de Deus, Associação de Paralisia Cerebral de Coimbra e Banda de Alcobaça/Academia de Música de Alcobaça.

Também será lançado o Prémio Municipal de Voluntariado 2016, para distinguir o melhor projeto ou ação de voluntariado concretizado ao longo de 2016 e que contribua, nomeadamente, para a promoção do voluntariado na cidade de Lisboa, salienta uma informação da organização.

O Troféu Português do Voluntariado é atribuído, todos os anos, pela CPV e visa homenagear o trabalho dos voluntários e incentivar a prática do voluntariado e, este ano, recebeu 26 candidaturas para os prémios Carreira, Geral e Jovem.

SPEM e Biogen convidam a ter a experiência de sentir os sintomas da esclerose múltipla

A Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla (SPEM) e a Biogen distribuiram um kit simulador de sintomas da doença a jornalistas, entidades da área da saúde, figuras públicas e 'bloggers', para que passem pela experiência de sentir o que sentem estes doentes.

A iniciativa marca o Dia Nacional da Pessoa com Esclerose Múltipla, que se assinala no domingo, refere a organização, acrescentando que, na quarta-feira, vai decorrer na Assembleia da República uma ação de sensibilização para os deputados e funcionários.

"O objetivo é fazer com que estas pessoas possam experienciar, ainda que por momentos, os sintomas e dificuldades que os doentes de esclerose múltipla sofrem no seu quotidiano, partilhando essa experiência nas redes sociais", explica a SPEM.

O simulador de sintomas consiste num 'kit' composto por óculos que simulam a diplopia (visão turva), luvas que simulam a dificuldade em realizar pequenas operações do dia-a-dia, como apertar botões ou atacadores, e barbatanas que simulam a espasticidade e a descoordenação motora.

