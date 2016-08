Gémeos da frota branca reencontram-se em Ílhavo, no festival de grandes veleiros

Ílhavo, Aveiro, 28 jul (Lusa) – Dois navios gémeos sobreviventes da chamada “frota branca”, o “Creoula” e o “Santa Maria Manuela” vão reencontrar-se no “Ílhavo Sea Festival 2016”, que em agosto junta veleiros de vários países.

O reencontro dos “gémeos”, confirmado pela organização, é um dos motivos de atração do festival, cuja segunda edição vai decorrer entre os dias 05 e 08 de agosto, juntando no terminal norte do Porto de Aveiro, na Gafanha da Nazaré, “alguns dos maiores e mais belos veleiros do Mundo”.

Construídos em 1937, o “Creoula” e o “Santa Maria Manuela” são dois dos últimos sobreviventes da famosa “frota branca”, constituída por lugres bacalhoeiros, que durante décadas partiram para os longínquos mares da Terra Nova e da Gronelândia.

O “Santa Maria Manuela” foi lançado às águas do Tejo em 1937, juntamente com a embarcação gémea, o "Creoula", nos estaleiros da CUF em Lisboa, por iniciativa de Vasco Albuquerque d'Orey, que o batizou com o nome de sua esposa, Maria Manuela de Sampaio d' Orey. Participou nas campanhas de pesca do bacalhau à linha até ao início dos anos 90.

A recuperação do lugre de quatro mastros deve-se à empresa Pascoal & Filhos, SA, que procedeu à reconstrução do navio para fins turísticos.

O “Creoula”, construído no tempo recorde de 62 dias úteis no mesmo ano, para a Parceria Geral de Pescarias.

Navegou de velas içadas até à década de 70 e em 1980 foi adquirido pela Secretaria de Estado das Pescas, com o apoio da Secretaria de Estado da Cultura, que decidiu recuperá-lo e transformá-lo em navio de treino de mar, tendo sido em junho de 1987 formalmente entregue ao Ministério da Defesa Nacional, passando a ser designado como Unidade Auxiliar de Marinha e classificado como "navio de treino de mar".

Além dos dois “gémeos” integravam a mítica “frota branca”, assim designada porque os barcos foram pintados de branco para se protegerem dos ataques dos submarinos e sinalizarem a neutralidade de Portugal na II Guerra Mundial, mais dois navios: o “Argus”, igualmente resgatado pela Pascoal & Filhos em leilão, com o objetivo de o recuperar, e o “Gazela” que pertence a uma fundação de Filadélfia, nos Estados Unidos.

Outros grandes veleiros carregados de História e de histórias vão também estar atracados na Gafanha da Nazaré, no Ílhavo Sea Festival, organizado pela Câmara de Ílhavo, com o apoio da Administração do Porto de Aveiro e de outras entidades, que pretende ser “um animado cais de encontro de diferentes culturas, línguas e tradições”.

Para isso foram convidados a escolher a Gafanha da Nazaré como “porto amigo” alguns dos mais emblemáticos veleiros participantes na “The Tall Ships Races 2016” da STI (Sail Traning International), fazendo no “Ílhavo Sea Festival” ponto de paragem entre Cádiz e La Coruña (Espanha).

Os veleiros vão estar de portas abertas para receber visitas e dia 08 despendem-se do Município em desfile.

Durante os quatro dias de permanência da frota, vão decorrer no cais várias iniciativas, como concertos, desfile das tripulações, atividades desportivas, artesanato e gastronomia e as tripulações receberão apoio de uma equipa de cerca de 100 pessoas, entre funcionários municipais e voluntários, sendo ainda proporcionadas experiências de embarque e “vida a bordo”a meia centena de instruendos, selecionados através de sorteio público.

