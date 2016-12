BREVES: País (3.ª edição)

Redação, 30 nov (Lusa) – Notícias breves do País (3.ª edição):

LISBOA: 1.º de Dezembro corta trânsito nos Restauradores e Rossio

A circulação automóvel vai estar totalmente cortada na quinta-feira na zona dos Restauradores e do Rossio, em Lisboa, devido às comemorações evocativas do 1.º de Dezembro, indicou hoje a PSP.

Segundo a polícia, o trânsito vai ser cortado às 08:00 na Praça da Figueira e no cruzamento da rua Alexandre Herculano com a Avenida da Liberdade.

No Marquês de Pombal e na zona da Baixa vão existir alguns condicionamentos à circulação automóvel.

Pelas 12:30, vai decorrer o desfile das bandas filarmónicas no eixo central da Avenida da Liberdade, tendo a PSP previsto que a circulação automóvel seja reposta às 18:00.

LISBOA: Corrida condiciona trânsito no Parque das Nações

O trânsito vai estar condicionado na quinta-feira na freguesia do Parque das Nações, em Lisboa, para a realização da 1.ª Corrida do Dador, revelou hoje a PSP.

A partida da prova vai ser dada às 10:00 no Rossio dos Olivais e vai terminar na Rua da Pimenta.

Simultaneamente, vai realizar-se uma caminhada, que também começa no Rossio dos Olivais e acaba no Passeio das Tágides.

Numa nota, a PSP diz que vão estar agentes da autoridade a proceder ao desvio do trânsito, informando alternativas aos condutores.

COIMBRA: Programa Centro 2020 apoia 25 cursos superiores profissionais

O programa Centro 2020 vai apoiar com 1,7 milhões de euros 25 cursos técnicos superiores profissionais na região Centro, foi hoje anunciado.

Este apoio do Fundo Social Europeu, no âmbito do Portugal 2020, envolve 508 alunos e visa “incrementar a aproximação das ofertas formativas dos institutos politécnicos às necessidades do mercado de trabalho e garantir a colaboração entre as instituições de ensino superior e o tecido empresarial”.

As áreas formativas destes cursos de dois anos, uma nova oferta formativa superior de curta duração, são design, metalurgia e metalomecânica, eletricidade e energia, tecnologia dos processos químicos, construção e reparação de veículos a motor, indústrias alimentares, produção agrícola e animal, hotelaria e restauração, turismo e lazer e tecnologia de proteção do ambiente.

SOURE: Concluídas obras de proteção das fundações de ponte sobre o Mondego

A Infraestruturas de Portugal (IP) concluiu os trabalhos de proteção das fundações dos pilares da ponte sobre o rio Mondego, na estrada que liga Condeixa-a-Nova a Montemor-o-Velho (EN 347), na freguesia Alfarelos, concelho de Soure.

A intervenção visou proteger a “zona envolvente das fundações dos pilares com zonas submersas, reparando os danos provocados por fenómenos de erosão por arrastamento e embate de detritos, principalmente em situações de grandes caudais” no rio, detetados “aquando da inspeção subaquática realizada pela IP em julho de 2015”, refere uma nota da empresa.

Tratou-se de “uma empreitada no valor de cerca de 50 mil euros, cuja concretização assegura a reposição das melhores condições de estabilidade desta infraestrutura, utilizada por milhares de automobilistas nas suas deslocações dentro do distrito de Coimbra”, informa a IP.

ALCOBAÇA: Dois detidos por tráfico de droga na Benedita

Dois homens de 19 e 21 anos foram detidos, na Benedita, no concelho de Alcobaça, por tráfico de estupefacientes, divulgou hoje a GNR.

A detenção foi efetuada pelo Núcleo de Investigação Criminal de Caldas da Rainha, na segunda-feira, no âmbito de uma investigação em que foram também efetuadas uma busca domiciliária e duas não domiciliárias.

As buscas culminaram com a apreensão de 223 doses de canábis, 495 euros e material de corte e acondicionamento do produto estupefaciente.

Os detidos foram constituídos arguidos e sujeitos a termo de identidade e residência.

NAZARÉ: Ligação da MD Plastics à rede elétrica efetuada hoje

A ligação elétrica à MD Plastics, empresa da área empresarial do Valado dos Frades (Nazaré) que há um ano trabalhava com recurso a um gerador, foi hoje efetuada, divulgou a EDP Distribuição.

“O impasse que impedia esta ligação à rede foi ultrapassado, nos termos da legislação aplicável, com a assinatura pela autarquia promotora do empreendimento de auto de entrega, consumando a integração definitiva da infraestrutura na rede elétrica explorada pela EDP Distribuição”, explicou a empresa num comunicado.

O acordo foi assinado a 23 de novembro e, segundo a EDP, a ligação foi efetuada “após celebração pelo cliente de contrato com um comercializador, ficando assim garantido o abastecimento de energia elétrica em termos regulares”.

LISBOA: Quatro homens detidos por roubos

A PSP deteve no domingo na freguesia de Arroios, em Lisboa, quatro homens suspeitos de roubos nas zonas do Parque das Nações e do Parque Eduardo VII, foi hoje anunciado.

“A PSP desencadeou uma investigação, a qual perdurou por cerca de três meses, vindo a imputar a estes suspeitos, com idades entre os 19 e 35 anos, a autoria de 11 crimes de roubo, dentro dos quais quatro praticados com recurso a armas brancas”, refere a PSP em comunicado.

Os quatro detidos têm um “vasto historial de antecedentes criminais”. Depois de presentes a primeiro interrogatório judicial, dois dos detidos ficaram sujeitos a apresentações periódicas e outros dois ficaram em prisão preventiva.

AMADORA: Quatro mulheres detidas em flagrante delito por burla

A PSP deteve na terça-feira, na freguesia da Mina, na Amadora, quatro mulheres, em flagrante delito, pelo crime de burla, foi hoje anunciado.

Segundo um comunicado da PSP, “as suspeitas, normalmente em espaços de cuidados de saúde, escolhiam as suas vítimas e em conversas informais convenciam-nas que estas padeciam de graves doenças e que apenas com recurso a tratamentos especiais e orações é que as enfermidades teriam cura”.

“Os tratamentos seriam reiterados e com um determinado valor por sessão e, além da promessa de cura, estas suspeitas previam e delineavam o futuro das vítimas, com recompensas de grandes quantias monetárias, levando a crer que os pagamentos, apesar de avultados, compensariam o esforço financeiro realizado”, lê-se na nota.

As detidas, com idades entre os 32 e os 49 anos, já estavam referenciadas por crimes da mesma natureza, estando uma destas a cumprir a medida de coação de apresentações semanais.

Agora, três delas foram submetidas à medida de coação de termo de identidade e residência e a última, que já se encontrava sob apresentações semanais, ficou em prisão domiciliária.

VILA FRANCA DE XIRA: Detido jovem de 18 anos por sete crimes de roubo a outros jovens

A PSP deteve na terça-feira, na zona de Alhandra, Vila Franca de Xira, um jovem de 18 anos suspeito de sete crimes de roubo a outros jovens, com idades entre os 14 e os 18 anos, foi hoje anunciado.

“Entre os meses de junho e novembro do corrente ano, o suspeito abordava as vítimas quando estas saíam do interior do comboio ou à saída da escola, pedindo-lhes pequenas quantias monetárias, e em ato seguinte coagia-as, através de ameaças à sua integridade física, a efetuarem a entrega dos seus telemóveis”, refere a PSP num comunicado hoje divulgado.

No cumprimento do mandado de detenção do jovem de 18 anos, foi detido um outro jovem, de 20 anos, por ter na sua posse uma arma branca e 52 munições.

O jovem de 18 anos, depois de ter sido presente a primeiro interrogatório judicial, ficou em prisão preventiva. O jovem de 20 anos foi presente ao Tribunal da Comarca Lisboa Norte, tendo seguido para processo sumário.

PRAIA DA VITÓRIA: Município promove evento cultural

A Câmara Municipal da Praia da Vitória, nos Açores, em parceria com a junta de freguesia com o mesmo nome, promove no domingo o evento Onda Cultural das Quatro Ribeiras, que visa promover as potencialidades culturais junto da comunidade.

Segundo o vereador da Cultura, Tibério Dinis, citado numa nota de imprensa, a iniciativa pretende “reforçar o compromisso de descentralização das atividades culturais no concelho, de modo a realçar o que de melhor cada uma das freguesias municipais tem para oferecer".

"A Onda Cultural, direcionada a toda a comunidade, visa proporcionar a partilha de experiências entre gerações, enaltecendo as tradições e costumes de um povo. Deste modo, contamos com a presença de todos no sentido de enriquecermos esta partilha de experiências e conhecimentos culturais", disse o vereador.

ANGRA DO HEROÍSMO: Museu promove café teatro sobre o Natal

O Museu de Angra do Heroísmo, na ilha Terceira, Açores, promove na sexta-feira o café-teatro “Porque é Natal…”, a última iniciativa do género do ano, segundo o gabinete de imprensa do Governo Regional.

O café-teatro visou a promoção periódica de espetáculos teatrais sob temas diversos, no qual o grupo de teatro residente do Museu de Angra do Heroísmo, A Sala, se propõe assinalar a quadra natalícia através da poesia e do conto.

O projeto desenvolvido pela companhia teatral no Museu de Angra do Heroísmo contempla ainda a dinamização de exposições temporárias, através da organização de sessões de poesia e performances apresentadas aquando das inaugurações, bem como a promoção de sessões de teatro infantil e oficinas de teatro.

LAGOA: Município organiza corrida de São Silvestre

A cidade da Lagoa, nos Açores vai promover pela primeira vez a corrida de São Silvestre, que terá lugar a 30 de dezembro, numa iniciativa da câmara e do Clube Desportivo Operário.

De acordo com uma nota de imprensa, o evento será apadrinhado pelos atletas internacionais João Vieira e Vera Santos, integrando o campeonato de estrada da Associação de Atletismo de São Miguel.

A prova contará com duas corridas distintas, cujas distâncias a percorrer variam em função do escalão de cada atleta, sendo uma delas uma prova jovem para nascidos até 2002, que será realizada num percurso circular na zona do Tecnoparque.

A prova rainha irá compreender um percurso nas principais áreas urbanas da cidade de Lagoa.

