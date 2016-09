Teresa Bonvalot com 'wild-card' no Cascais Women’s Pro

Cascais, 21 set (Lusa) – A portuguesa Teresa Bonvalot recebeu um ‘wild-card’ para o Cascais Women’s Pro e vai defrontar a australiana Tyler Wright na primeira ronda da oitava prova do Mundial de surf, a disputar entre sábado e 02 de outubro.

‘Teresinha’, de 17 anos, recebeu um convite pelo quarto ano consecutivo para a competição, que vai ser disputada nas praias de Carcavelos ou Guincho, estreando-se frente à australiana líder do ‘ranking’ mundial e única com possibilidade de conquistar o título em Portugal, num ‘heat’ que conta também com a sul-africana Bianca Buitendag.

Quando faltam três provas para o fim do campeonato, Tyler Wright pode suceder à havaiana Carissa Moore, campeã em 2011, 2013 e 2015, se vencer em Cascais e a norte-americana Courtney Conlogue, segunda na hierarquia, não chegar às meias-finais.

Nas três anteriores participações, Teresa Bonvalot, campeã da Europa de juniores, foi eliminada por Buitendag, em 2015, pela australiana Stephanie Gilmore, em 2014, e pela havaiana Coco Ho, sempre na segunda ronda, de repescagem, concluindo a competição no 13.º lugar.

- Provas do Circuito Mundial de surf feminino em Portugal:

2015 – 8.ª etapa, Cascais Women's Pro, em Cascais, vencedora Courtney Conlogue (EUA).

2014 – 9.ª etapa, Cascais Women's Pro, em Cascais, vencedora Stephanie Gilmore (Aus).

2013 – 8.ª etapa, Cascais Girls Pro, em Cascais, vencedora Carissa Moore (Hav).

2010 - 6.ª etapa, Rip Curl Pro Portugal, em Peniche, vencedora Carissa Moore (Hav).

2009 - 4.ª etapa, Rip Curl Pro Search, em Peniche, vencedora Coco Ho (Hav).

2002 - 4.ª etapa, Figueira Prom na Figueira da Foz, vencedora Megan Abubo (Hav).

1997 - 11.ª etapa, Expo 98 Figueira 97, na Figueira da Foz, vencedora Lisa Andersen (EUA).

1997 - 10.ª etapa, Buondi Sintra Pro, em Sintra, vencedora Lisa Andersen (EUA).

1990 - 10.ª etapa, Buondi Pro, na Ericeira, vencedora Pam Burridge (Aus).

