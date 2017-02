BREVES: Centro - 2ª edição

Redação, 25 jan (Lusa) – Notícias breves da região Centro.

COIMBRA: Seminário internacional sobre perspetivas do direito empresarial para 2017

Um seminário internacional sobre ‘Perspetivas do direito empresarial para 2017’ vai realizar-se no sábado, a partir das 14:00, no auditório Marques de Almeida do Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra (ISCAC)/Coimbra Business School.

A sessão conta com a participação de Márcia Ribeiro, professora das universidades Federal (UFPR) e Pontifícia Universidade Católica (PUCPR), do Paraná (Curitiba, Brasil), de Roberta Fernandes, professora da Coimbra Business School, e de Alexandre Dias Pereira, docente da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra.

Com entrada livre e gratuita, a sessão é promovida pela Coordenação do Mestrado em Solicitadoria do ISCAC/Coimbra Business School.

COIMBRA: Curso de desenho da natureza no Jardim Botânico

A Associação dos Amigos do Jardim Botânico da Universidade de Coimbra em colaboração com o Jardim Botânico promove um curso de desenho da natureza, às quartas-feiras, entre 02 de fevereiro e 28 de junho.

O curso será constituído por cinco módulos, de quatro sessões de três horas cada uma, que irá decorrer nas instalações do Jardim Botânico da Universidade de Coimbra (JBUC), cujas inscrições custam (sem incluir materiais) 300 euros ou 70 euros pelo curso ou por módulo (250 e 60 euros, respetivamente, para estudantes).

“Dirigido ao público em geral, estudantes, professores, cientistas ou leigos, com ou sem formação artística, este curso, através dos vários módulos de práticas de desenho e ilustração biológica, demonstra técnicas de representação de espécies biológicas (botânicas e zoológicas) numa abordagem científica e artística”, refere o JBUC.

Usando o grafite, tinta-da-china, aguarela, lápis de cor, guache, acrílico e óleo, sobre vários suportes, tem como objetivo principal promover e divulgar a importância do desenho biológico, como ferramenta de divulgação e comunicação de ciência, acrescentam os promotores da iniciativa, adiantando que a formadora é Maria Ferreira, que é licenciada em Artes Plásticas pela Escola Superior de Arte e Design das Caldas da Rainha e mestre em Ensino de Artes Visuais pela Universidade de Coimbra.

O primeiro módulo do curso é dedicado a técnicas monotonais grafite e tinta-da-china, o segundo e terceiro a lápis de cor e a aguarela, respetivamente, detendo-se os dois últimos no guache e acrílico e no óleo.

OLIVEIRA DO HOSPITAL: Livro ‘É possível’, de Rui Bernardino e Cláudia Cambraia, apresentado na sexta-feira

O livro ‘É possível’, de Rui Bernardino e Cláudia Cambraia, é apresentado na sexta-feira, às 21:00, na Biblioteca Municipal de Oliveira do Hospital.

A obra, que “relata episódios verídicos, mais ou menos caricatos, de um percurso de vida”, partilha “a alegria e a tristeza” da personagem principal, Rui Bernardino, “dotado de uma personalidade forte, que revela a forma muito própria como vem lidando com uma vida condicionada pela cadeira de rodas”.

Rui Bernardino padece de ataxia de Friedreich (“doença degenerativa, que limita progressivamente as capacidades motoras”), que “o prendeu a uma cadeira de rodas” quando tinha 20 anos, refere a Câmara de Oliveira do Hospital numa nota sobre a sessão de apresentação do livro.

TAROUCA: Detenção por crime de incêndio florestal

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou hoje a detenção de um homem fortemente indiciado pela prática do crime de incêndio florestal em Tarouca

“A Polícia Judiciária, através da Unidade Local de Investigação Criminal de Vila Real, com a colaboração da GNR de Tarouca, procedeu à identificação e detenção de um homem suspeito de ter ateado dois focos de incêndio em área florestal, sita em Várzea da Serra, Tarouca. O incêndio ocorreu no dia 23 de janeiro de 2017, cerca das 17:30, e colocou em perigo uma vasta área florestal, que apenas não foi consumida devido à rápida intervenção dos bombeiros”, diz aquela organização policial.

A PJ acrescenta que o detido tem 44 anos, está desempregado e vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.

COIMBRA: Biblioteca Joanina recebe exposição sobre Bocage

A Universidade de Coimbra (UC) inaugura na quinta-feira, pelas 17:00, a exposição "Eis Bocage...", no piso intermédio da Biblioteca Joanina, informou hoje aquela instituição do ensino superior.

A exposição, comissionada por um dos fundadores do Centro de Estudos Bocageanos, Daniel Pires, é composta pelas traduções que proporcionaram "alguns meios de sobrevivência" a Bocage e manuscritos do poeta nascido em Setúbal, em 1765, sublinha a UC.

"Não se trata de manuscritos originais da mão do poeta, mas das cópias manuscritas", constata a universidade, explicando que na impossibilidade de obter os livros impressos de Bocage, "muitos copiavam à mão as suas poesias, repentismos e aforismos, porque os queriam conservar", com a maioria dos manuscritos a terem sido feitos no início do século XIX.

Na exposição, que fica patente até 04 de março, é também levantada "uma ponta do véu sobre as muitas atribulações da edição da obra de Bocage, desde as impressões clandestinas das poesias eróticas e satíricas, até ao facto de chegarem a existir quatro impressões do mesmo editor e ano".

JEF/JYGA // SSS

Lusa/Fim

Fonte: Oeste Global/ Lusa - © Direitos Reservados (conteúdo exclusivo protegido por contrato)