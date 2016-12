14-12-2016 Sociedade, Política, Lusa Lusa / Notícias

Autárquicas: Atual presidente é de novo candidato do PS em Figueiró dos Vinhos

Figueiró dos Vinhos, Leiria, 14 dez (Lusa) - O atual presidente da Câmara de Figueiró dos Vinhos, Jorge Abreu, é novamente o candidato do PS às autárquicas de 2017, disse hoje a presidente da Comissão Política Concelhia do PS daquele concelho do distrito de Leiria.