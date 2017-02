07-01-2017 Política, Lusa, Caldas da Rainha Lusa / Notícias

Óbito/Soares: Cancelada apresentação do candidato do PS à câmara das Caldas da Rainha

Caldas da Rainha, Leiria, 07 jan (Lusa) – A Concelhia do PS das Caldas da Rainha cancelou a apresentação pública do candidato às próximas eleições autárquicas devido ao falecimento do antigo Presidente da República Mário Soares.