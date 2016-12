BREVES: País

Redação, 29 nov (Lusa) – Notícias breves do País:

BOMBARRAL: Município com atividades de Natal a partir de quinta-feira

A Câmara Municipal do Bombarral promove atividades alusivas ao Natal entre quinta-feira e 06 de janeiro, entre as quais a feira do livro "O Natal e os Livros", na Praça do Município.

No sábado, é inaugurada a iluminação de Natal, acompanhada pelo Coro Infanto-juvenil do Círculo de Cultura Musical Bombarralense, e abre a Loja do Natal na Rua Comércio, que acolhe até 30 de dezembro uma exposição de presépios, árvores e enfeites de Natal e um mostra e venda de artesanato e bijuteria.

O programa contempla, ainda, um mercadinho de Natal na Praça do Município (entre 17 e 24 de dezembro), a Quinta do Natal, um espaço para crianças e adultos interagirem com vários animais (17 e 18 de dezembro) e a exposição literária "Era uma vez o Natal", entre 12 de dezembro e 06 de janeiro na biblioteca municipal.

TORRES VEDRAS: Município aposta em Natal "amigo do ambiente"

A Câmara de Torres Vedras anunciou que está este ano a apostar num programa de Natal amigo do ambiente.

A iluminação das ruas é de baixo consumo e a árvore de Natal da cidade, com nove metros de altura, é feita a partir do aproveitamento de 80 paletes de madeira.

O programa conta ainda com animação nas ruas e com a campanha "compre no comércio tradicional" e abrange, além da cidade, as zonas de comércio da praia de Santa Cruz.

TORRES VEDRAS: Inscrições abertas para atividades de tempos livres no Natal

A Câmara de Torres Vedras tem inscrições abertas para o programa Tempo de Férias - Natal 2016, que decorre entre 19 a 30 de dezembro.

A iniciativa destina-se a crianças residentes no concelho e/ou que frequentem o 1.º ciclo do ensino básico.

Conta com um conjunto de atividades lúdicas e pedagógicas, desde ateliês de expressões, jogos aquáticos e desportivos, visitas temáticas, cinema e teatro.

OESTE: Torres Vedras e Sobral de Monte Agraço comemoram Dia do Voluntário

Os Municípios de Torres Vedras e do Sobral de Monte Agraço vão assinalar o Dia Internacional do Voluntário, no domingo, pelas 21:00, com projeção do filme "Quem se Importa".

"Quem se importa" é realizado por Mara Mourão, narrado por Rodrigo Santoro e mostra o trabalho de 18 empreendedores sociais cujas ideias visionárias já transformaram milhões de vidas, entre eles Muhammad Yunus (Prémio Nobel da Paz) e Bill Drayton (fundador da Ashoka).

Recomendada pela UNESCO, a longa-metragem, de 92 minutos foi filmada em sete países - Brasil, Peru, Estados Unidos da América, Canadá, Tanzânia, Suíça e Alemanha - e conta com várias animações, além das cenas gravadas em Português, Inglês e Espanhol.

SANTARÉM: Animais de companhia em exposição no CNEMA

A 21.ª edição da Avisan, Exposição Nacional de Aves e Animais de Companhia vai decorrer, entre quinta-feira e domingo, no Centro Nacional de Exposições (CNEMA), em Santarém, com a participação de criadores nacionais e internacionais e mostra de equipamentos e acessórios.

Além da presença de centenas de exemplares de várias espécies, a Avisan promove ações de formação e iniciativas como a 23.ª exposição canina nacional/17.ª internacional, com o Clube Português de Canicultura, ou a 6.ª exposição internacional de gatos, com o Clube Português de Felinicultura, com a presença de quase 200 gatos oriundos de países como Portugal, Espanha, França ou Itália.

Ao longo dos quatro dias realizam-se shows mistos de araras, aves de rapina e répteis, ou só de araras e de periquitos ondulados, uma mostra de coelhos anões, a 7.ª exposição de pombos de desporto, um concurso/exposição de galinhas, outro de porquinhos-da-Índia, passeios a cavalo, exibições de répteis (com cobras e iguanas) e de vários animais exóticos (cangurus, lamas, opacas e porcos-espinho), que visam mostrar ao público a importância destas espécies no ecossistema, informa uma nota do CNEMA.

SANTARÉM: Município promove literacia financeira nas escolas

O Gabinete de Orientação ao Endividamento dos Consumidores (GOEC) e a Câmara de Santarém vão promover, na quarta-feira, duas ações de Literacia Financeira em escolas de primeiro ciclo situadas em freguesias rurais do concelho.

As ações baseiam-se no jogo didático “Mundo do Poupinhas”, adaptado às várias idades dos ensinos pré-escolar e básico, que “procura estimular as capacidades de análise sobre os mecanismos da sociedade de consumo e refletir sobre os modos de vida, de modo a formar futuros consumidores e cidadãos ativos e responsáveis”, afirma uma nota do município.

A iniciativa integra o projeto “Oferta de Recursos Educativos” que a Câmara de Santarém disponibiliza às escolas do concelho, decorrendo esta ação nas escolas básicas de Gançaria e de Arneiro das Milhariças.

TORRES NOVAS: Município assinala Dia Internacional da Cidade Educadora

A Câmara de Torres Novas assinala na quarta-feira o I Dia Internacional da Cidade Educadora, criado para salientar a importância da educação na cidade e ampliar a visibilidade da ação dos governos locais na educação, informa uma nota do município.

Assinalando os dez anos da adesão de Torres Novas à Carta das Cidades Educadoras, o município promove iniciativas no âmbito da sustentabilidade e identidade locais, participando os alunos das escolas inscritas no programa Eco-Escolas na plantação de 88 pinheiros.

Um ‘workshop’ sobre os valores ecológicos do Rio Almonda, no âmbito do estudo que está a ser efetuado pelo município e por uma equipa da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, uma visita guiada à exposição “Estreia. Evocação a Virgínia Dias da Silva”, a apresentação do programa Cidades Amigas das Crianças, iniciativa da UNICEF à qual o município aderiu, e a projeção do filme Dheepan – O Refúgio, em parceria com o Cineclube de Torres Novas, sobre os refugiados, a imigração e os desafios da integração, são outras ações agendadas.

LISBOA: Arroios homenageia monsenhor José de Freitas com escultura

A Junta de Freguesia de Arroios, em Lisboa, homenageou hoje monsenhor José de Freitas com a inauguração de uma escultura da autoria de Rui Pereira, no largo da Igreja de São Jorge de Arroios.

Em comunicado, a autarquia explica que a cerimónia - que contou com a presença do patriarca de Lisboa, Manuel Clemente, da presidente da Junta de Arroios, Margarida Martins, e de vereadores da Câmara Municipal - se insere na celebração dos 45 anos da Igreja de São Jorge de Arroios.

Recordando que monsenhor José de Freitas (que faleceu em junho de 2011) foi pároco de Arroios entre 1955 e 2001, a Junta frisa que esta é "uma homenagem muito desejada pela população".

