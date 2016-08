Orquestra Estágio Gulbenkian inicia hoje digressão nacional no Porto

Porto, 27 jul (Lusa) – A Orquestra Estágio Gulbenkian (EGO), formada por instrumentistas entre os 18 e os 25 anos, inicia hoje, no Porto, uma digressão nacional, sob a batuta da maestrina Joana Carneiro, sua diretora artística.

A EGO toca hoje, às 21:30, na Casa da Música, sendo solista o pianista Pedro Gomes, antigo bolseiro Gulbenkian, sendo este o único concerto com um programa autónomo, diferente dos restantes.

Na sala portuense será interpretado, na primeira parte, o Concerto n.º 3, para piano e orquestra, de Ludwig van Beethoven, e, na segunda, a Sinfonia n.º 5, em ré menor, opus 47, de Dmitri Chostakovitch.

Da Casa da Música, a EGO segue para Coimbra, onde atua na quinta-feira, também às 21:30, na Quinta das Lágrimas, no âmbito do Festival das Artes.

Em Coimbra, o programa, que será igual ao dos restantes três concertos, é constituído pela Sinfonia n.º 5, em ré menor, opus 47, de Chostakovitch, e o Concerto para violino e orquestra, em ré menor, opus 35, de Erich Korngold, sendo solista convidada a jovem violinista inglesa Chloe Hanslip, “talento afirmado nos circuitos musicais internacionais, e artista convidada de algumas das mais prestigiadas orquestras e sala europeias”, segundo a Fundação Gulbenkian.

No sábado, às 21:30, a EGO apresenta-se no Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça, no âmbito do Festival Cistermúsica, e, no dia seguinte, às 19:00, na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, no âmbito, do Lisbon International Youth Music Fest.

A digressão encerra no domingo, às 21:30, em Aveiro, com a EGO a tocar no Teatro Aveirense.

A EGO começou em julho de 2013, sob a direção artística da maestrina Joana Carneiro.

O projeto visa “promover a experiência orquestral de elevado nível técnico-artístico, entre a comunidade de jovens instrumentistas portugueses ou residentes em Portugal, facilitando a transição entre a fase final da vida académica e a sua entrada no mundo das orquestras profissionais”.

