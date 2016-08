US Open: Gastão Elias eliminado na primeira ronda (ATUALIZADA)

Nova Iorque, 29 ago (Lusa) - O tenista português Gastão Elias foi hoje eliminado na primeira ronda do US Open, ao ser derrotado pelo ucraniano Sergiy Stakhovsky, numa 'maratona' de cinco ‘sets’ que durou três horas e 20 minutos.

Em Nova Iorque, o encontro só foi decidido no 'tie-break' da última partida, com o ucraniano, 92.º do ‘ranking, a finalmente conseguir ganhar ascendente sobre o jogador luso, 60.º da lista mundial, com parciais de 6-1, 3-6, 2-6, 6-3 e 7-6 (7-4).

"De uma forma geral foi um encontro bastante renhido. Ele teve momentos bons, eu tive momentos bons também e senti que a certa altura não ia deixar o jogo escapar. Tive muitas dificuldades em encontrar uma maneira de o passar quando ele subia à rede. Ele subia constantemente e eu não me senti confortável em nenhum momento", afirmou o número dois português.

Citado pela sua assessoria, o jogador da Lourinhã, estreante no torneio norte-americano do 'Grand Slam', reconheceu que "na parte final houve algum nervosismo dos dois lados" e que o ucraniano "acabou por ser mais forte no 'tie-break'".

"Fico triste com a derrota, principalmente por ter tido o jogo na mão e não aproveitar", completou, Gastão Elias, que nunca passou da primeira ronda nas cinco participações em 'majors' - duas em Roland Garros, duas em Wimbledon e agora nos Estados Unidos.

Elias não se despede para já do US Open, uma vez que está inscrito no torneio de pares, juntamente com João Sousa (36.º do ‘ranking’), que se estreia no quadro de singulares na terça-feira contra o dominicano Victor Estrella Burgos (83.º).

