Entidades da região de Aveiro criam centro de inovação em aquicultura

Ílhavo, Aveiro, 28 nov (Lusa) - O Município de Ílhavo, a Universidade de Aveiro, a Administração do Porto de Aveiro e a Associação Portuguesa de Aquacultores vão criar um Centro de Inovação e Tecnologia em Aquicultura revelou hoje fonte municipal.

A assinatura do acordo entre as quatro entidades, que formaliza o novo centro, decorrera quarta-feira, pelas 11:30 horas, no Aquário dos Bacalhaus do Museu Marítimo de Ílhavo.

O protocolo de cooperação para a criação e desenvolvimento do Centro de Inovação e Tecnologia em Aquicultura (CITAQUA) visa "a qualificação e desenvolvimento de processos de inovação, transferência de tecnologia e do apoio às empresas no setor da Aquicultura, suportando-se em parcerias e processos de excelência de relevância nacional e internacional".

O CITAQUA surge no âmbito da Plataforma Tecnológica do Mar (PT Mar), que sustenta a aposta da Universidade de Aveiro na criação de redes de competências direcionadas para setores-chave da economia do mar, nomeadamente, a aquacultura sustentável e a biotecnologia marinha.

O protocolo assenta também no potencial da aquacultura na região, “procurando responder aos desafios que as empresas do setor enfrentam ao nível da inovação, competitividade e internacionalização, podendo beneficiar das sinergias criadas entre as entidades do sistema científico e tecnológico nacional”, refere uma nota informativa municipal.

O Centro de Inovação vai funcionar nas instalações do ECOMARE, uma unidade de investigação e transferência de tecnologia dedicada às questões do mar, cujas instalações estão a ser ultimadas na Gafanha da Nazaré, e que foram financiadas através do Sistema de Apoio a Infraestruturas Científicas e Tecnológicas do Programa Operacional Regional do Centro (SAICT).

